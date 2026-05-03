Primeros días de mayo empezaron muy lluviosos, ¿seguirá así el resto del mes? Este es el pronóstico del tiempo

Un pulso de humedad que avanza desde el mar Caribe hacia Costa Rica es el responsable de mantener las condiciones inestables en gran parte del territorio nacional.

En el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) afirman que el aumento de nubosidad y lluvias se mantendrán en distintas regiones del país iniciando esta primera semana de mayo, especialmente en regiones como el Pacífico, el Valle Central, las montañas del Caribe y la Zona Norte.

De acuerdo con la información meteorológica, este fenómeno ocurre debido a un flujo húmedo que, junto al debilitamiento gradual de los vientos alisios y el acercamiento de la Zona de Convergencia Intertropical, está favoreciendo condiciones más lluviosas.

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Condiciones inestables marcarán el inicio de mayo 2026. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Las precipitaciones se presentarían principalmente durante las tardes y primeras horas de la noche; sin embargo, también existe posibilidad de lluvias matutinas en el Caribe, la Zona Norte y sectores costeros del Pacífico.

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Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los reportes meteorológicos, especialmente en sectores propensos a inundaciones o deslizamientos debido a la saturación de los suelos.

Costa Rica sigue en transición de la época seca a la lluviosa, la cual se establecerá hasta mediados de mayo.