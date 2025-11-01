Prisión preventiva para tres sospechosos del brutal asesinato de pareja europea en Parrita

La Fiscalía de Quepos y Parrita consiguió que se impusieran seis meses de prisión preventiva contra tres personas sospechosas de participar en el asesinato de una pareja de origen europeo, en Quepos, Puntarenas.

Las víctimas fueron identificadas como Rüdiger Schickhaus, de 60 años y nacionalidad alemana, y su esposa Manuela Daxer, de 57 años, austriaca. Ambos fueron hallados enterrados a pocos metros de su vivienda el pasado lunes 22 de setiembre, luego de que el OIJ atendiera una alerta por un asalto en la propiedad.

Según la Policía Judicial, Schickhaus presentaba un impacto de bala, mientras que Daxer recibió tres disparos. Además, los cuerpos habían sido cubiertos con cal, aparentemente para acelerar la descomposición y reducir los olores.

El alemán Rüdiger Schickhaus, de 60 años, y su esposa austriaca, Manuela Daxer, de 57, quienes fueron víctimas de un cruel asesinato en Costa Rica. Foto: Tomadas de redes sociales (Tomadas de redes sociales/Tomadas de redes sociales)

La investigación preliminar apunta a que el crimen habría sido motivado por un intento de apropiación del terreno de los extranjeros. Según las autoridades, los sospechosos pretendían falsificar documentos para vender la propiedad a una tercera persona que desconociera la verdad sobre la propiedad.

Rüdiger Schickhaus utilizó las redes sociales para ofrecer la hermosa propiedad en la que vivía junto a su esposa Manuela Daxer. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Los imputados son un hombre costarricense de 31 años, de apellido Elizondo, una mujer de origen colombiano y naturalizada costarricense, de apellido Rubio (33 años), y otro hombre apellidado Sanabria, de 25 años, quien habría colaborado con la pareja principal.

El caso continúa bajo investigación por parte del OIJ.