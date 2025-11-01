Accidente en Nicoya: joven en condición crítica tras ser atropellada luego de chocar en moto

Una grave colisión la madrugada de este sábado en Nicoya, Guanacaste, dejó a dos jóvenes heridos, entre ellas una mujer en condición crítica.

El accidente dejó a dos jóvenes de 22 años heridos de gravedad (Reiner Montero, corresponsal GN.)

El hecho se reportó a las 2:26 a.m., cuando una motocicleta colisionó contra un objeto fijo.

Según informó la Cruz Roja, tras el impacto una de las ocupantes, una mujer de 22 años, fue atropellada por un vehículo que pasaba por el lugar.

La joven fue trasladada en condición crítica al hospital de La Anexión, mientras que el conductor de la motocicleta, también de 22 años, fue llevado en condición urgente al mismo centro médico.

Las autoridades investigan las circunstancias del accidente para determinar qué originó el primer impacto y cómo se produjo el atropello posterior.

De momento, se desconoce la identidad de los afectados.