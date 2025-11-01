Sucesos

Motociclista muere tras choque con bus en San Pedro de Montes de Oca

Reportan congestionamiento vial en San Pedro de Montes de Oca debido a esta tragedia

Por Alejandra Morales

Un motociclista perdió la vida al ser víctima de un choque contra un autobús, la tarde de este viernes 31 de octubre.

La Cruz Roja confirmó que recibieron la alerta cerca de las 6 p. m. y la atendieron diagonal al Parque Central de San Pedro, Montes de Oca.

“A la llegada de las unidades al sitio, se aborda a un hombre adulto sin signos vitales”, señalaron en la central de la benemérita.

Accidente mortal en San Pedro de Montes de Oca. Foto: Rafael Pacheco/Ilustrativa (Rafael PACHECO GRANADOS)

La fatalidad sucedió en medio de un aguacero, por lo que la calle está mojada. Las causas que mediaron en esta tragedia no están claras.

Debido a esta tragedia reportan un congestionamiento vial, la Policía de Tránsito recomienda que si usted debe transitar por esa zona lo mejor es que tome rutas alternas.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) contabilizaba hasta el 12 de octubre anterior 437 personas fallecidas por accidentes en carretera.

San Pedro de Montes de Ocamotociclista muere en San Pedro de Montes de Ocaaccidente de tránsito
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

