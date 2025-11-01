Motociclista muere tras choque con bus en San Pedro de Montes de Oca

Un motociclista perdió la vida al ser víctima de un choque contra un autobús, la tarde de este viernes 31 de octubre.

La Cruz Roja confirmó que recibieron la alerta cerca de las 6 p. m. y la atendieron diagonal al Parque Central de San Pedro, Montes de Oca.

“A la llegada de las unidades al sitio, se aborda a un hombre adulto sin signos vitales”, señalaron en la central de la benemérita.

LEA MÁS: Taxista informal hizo importante compra un mes antes de ser asesinado por supuestos prestamistas gota a gota

Accidente mortal en San Pedro de Montes de Oca. Foto: Rafael Pacheco/Ilustrativa (Rafael PACHECO GRANADOS)

La fatalidad sucedió en medio de un aguacero, por lo que la calle está mojada. Las causas que mediaron en esta tragedia no están claras.

LEA MÁS: Joven fue torturado y asesinado en su carro nuevo, presuntamente, por prestamistas gota a gota

LEA MÁS: Trágico accidente en Santo Domingo de Heredia: vehículo cae sobre vivienda y deja un fallecido

Debido a esta tragedia reportan un congestionamiento vial, la Policía de Tránsito recomienda que si usted debe transitar por esa zona lo mejor es que tome rutas alternas.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) contabilizaba hasta el 12 de octubre anterior 437 personas fallecidas por accidentes en carretera.