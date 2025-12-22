Sucesos

Ráfagas de viento botaron un enorme árbol y dejaron a un hombre herido en Heredia

Fuertes ráfagas de viento causaron emergencia la mañana de este lunes

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un hombre resultó herido la mañana de este lunes luego de que un árbol de gran tamaño cayera sobre él, debido a las fuertes ráfagas de viento, en el parque de San Rafael, en Heredia.

La emergencia fue atendida a las 7:36 a. m., según informó la Cruz Roja, el árbol golpeó directamente al hombre, por lo que fue trasladado de manera urgente a un centro médico de Heredia para su valoración.

“Árbol de gran tamaño cae y golpea a un hombre; el mismo se traslada urgente al centro médico de Heredia”, señalaron desde la Cruz Roja al confirmar la atención del incidente.

LEA MÁS: Papá describe cómo se despidió por medio de un sueño de su hijo asesinado la Navidad del 2024

Un hombre resultó herido la mañana de este lunes luego de que un árbol de gran tamaño cayera sobre él, debido a las fuertes ráfagas de viento, en el parque de San Rafael, en Heredia. Foto: Tomada de Notibarraco
Un hombre resultó herido la mañana de este lunes luego de que un árbol de gran tamaño cayera sobre él, debido a las fuertes ráfagas de viento, en el parque de San Rafael, en Heredia. Foto: Tomada de Notibarraco (Tomada de Notibarraco/Tomada de Notibarraco)

Por su parte, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió que durante estos días se prevén vientos moderados a fuertes, asociados al paso de sistemas de alta presión al norte del hemisferio, los cuales favorecen un aumento de la presión atmosférica al norte de la cuenca del mar Caribe.

LEA MÁS: Vísperas de Navidad teñidas de luto: Seis familias lloran a sus seres queridos por accidentes de tránsito

Además, se esperan condiciones atmosféricas estables, con nubosidad entre poca y parcial en el país. No obstante, existe la posibilidad de lluvias ocasionales en zonas montañosas de la Vertiente del Caribe, así como temperaturas frescas durante las noches, especialmente en zonas de mayor elevación, propias de esta época del año.

LEA MÁS: Este es el duro relato de allegada de joven que murió en incendio en Alajuela

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Fuertes vientos botan un árbolárbol se cae en San Rafael de Herediavientos
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.