Ráfagas de viento botaron un enorme árbol y dejaron a un hombre herido en Heredia

Un hombre resultó herido la mañana de este lunes luego de que un árbol de gran tamaño cayera sobre él, debido a las fuertes ráfagas de viento, en el parque de San Rafael, en Heredia.

La emergencia fue atendida a las 7:36 a. m., según informó la Cruz Roja, el árbol golpeó directamente al hombre, por lo que fue trasladado de manera urgente a un centro médico de Heredia para su valoración.

“Árbol de gran tamaño cae y golpea a un hombre; el mismo se traslada urgente al centro médico de Heredia”, señalaron desde la Cruz Roja al confirmar la atención del incidente.

LEA MÁS: Papá describe cómo se despidió por medio de un sueño de su hijo asesinado la Navidad del 2024

Un hombre resultó herido la mañana de este lunes luego de que un árbol de gran tamaño cayera sobre él, debido a las fuertes ráfagas de viento, en el parque de San Rafael, en Heredia. Foto: Tomada de Notibarraco (Tomada de Notibarraco/Tomada de Notibarraco)

Por su parte, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió que durante estos días se prevén vientos moderados a fuertes, asociados al paso de sistemas de alta presión al norte del hemisferio, los cuales favorecen un aumento de la presión atmosférica al norte de la cuenca del mar Caribe.

LEA MÁS: Vísperas de Navidad teñidas de luto: Seis familias lloran a sus seres queridos por accidentes de tránsito

Además, se esperan condiciones atmosféricas estables, con nubosidad entre poca y parcial en el país. No obstante, existe la posibilidad de lluvias ocasionales en zonas montañosas de la Vertiente del Caribe, así como temperaturas frescas durante las noches, especialmente en zonas de mayor elevación, propias de esta época del año.

LEA MÁS: Este es el duro relato de allegada de joven que murió en incendio en Alajuela