Rastro que dejaron asesinos de niño y su papá en podría resolver crimen que estremeció Costa Rica

Los responsables de atacar sin piedad a Róger Rosales Rodríguez, de 41 años, y a su hijo Nicolás, de 12, dejaron un rastro que podría ser clave para resolver el caso.

Las autoridades judiciales cuentan con varios videos relacionados con el doble homicidio y divulgaron uno de ellos, en el que aparece el vehículo que, aparentemente, utilizaron los sospechosos.

Róger Rosales Rodríguez, de 41 años, y su hijo Nicolás, de 12, iban a comprar pan caundo los sicarios los mataron con una ráfaga de tiros. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Iban a comprar pan

El violento ataque ocurrió el viernes 24 de abril del 2026, a las 5:45 a. m., en San Juan Chiquito de Esparza, en Puntarenas.

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Homicidio de padre e hijo en Esparza

Padre e hijo pretendían salir de la casa en un vehículo para ir a comprar pan cuando fueron interceptados por un automóvil negro.

Según la información preliminar, varios sujetos se bajaron del vehículo y dispararon en reiteradas ocasiones contra ambos.

Las víctimas murieron en el sitio, dentro del carro.

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Un niño y su papá de nombre Roger Rosales Rodríguez, de 41 años fueron asesinados dentro de un carro en Espíritu Santo de Esparza, en Puntarenas, el viernes 24 de abril del 2026. Foto: Tomada de Noticias Red CR (Tomada de Noticias Red CR/Tomada de Noticias Red CR)

Caso conmocionó al país

El crimen causó profunda conmoción debido a la violenta forma en que un niño inocente terminó involucrado y perdió la vida.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las causas del ataque contra Rosales Rodríguez.

Los agentes de la Delegación Regional de Puntarenas mantienen las investigaciones para identificar a los responsables.

Por eso solicitaron ayuda de la ciudadanía para ubicar el vehículo que aparece en el video divulgado por el OIJ.

Las autoridades pidieron que cualquier información relacionada con el automóvil o los sospechosos sea reportada de manera confidencial al teléfono 800-8000-645 del Centro de Información Confidencial.