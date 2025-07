¿Recuerda al ciclista que fue embestido por un pick up en Heredia? Su historia es un milagro

(Facebook./Juan Pablo Quirós es un verdadero milagro, pues el accidente que sufrió tenía todo para ser mortal. Foto Facebook.)

Un verdadero milagro, pues no existe otra forma de explicar lo que sucedió con el ciclista Juan Pablo Quirós, quien escapó de las garras de la muerte, tras ser víctima de un aterrador accidente de tránsito, que se dio por la aparente imprudencia de un conductor.

La más agradecida con ese milagro es su mamá, doña Lorena Quirós, quien pasó de las lágrimas a la alegría al recibir la noticia de que su hijo, de 40 años, finalmente, abandonaría el hospital en el que estuvo internado en estado de coma.

“Cuando la doctora me dijo que me le iba a dar la salida, nosotros aquí brincábamos de felicidad. Mi esposo y yo nos pusimos demasiado alegres, porque fue algo muy difícil. Pero todavía hay que cuidarlo mucho, porque aún le falta mucho a la recuperación, pero lo importante es que las operaciones salieron bien”, contó Quirós a La Teja.

El milagroso regresó de Juan Pablo a su casa, que se dio hace unos 15 días, también fue celebrado por toda la comunidad de San Isidro de Heredia, pues tras el accidente los vecinos se volcaron a apoyar a su familia.

El terrible percance que sufrió Juan Pablo ocurrió a eso de las 6:20 a. m. del pasado jueves 22 de mayo, en el centro de San Isidro, cuando él y su mejor amigo, Yohan Coto, estaban a punto de salir a entrenar.

Quirós ya se encuentra en su casa recuperándose. (Facebook./Juan Pablo Quirós es un verdadero milagro, pues el accidente que sufrió tenía todo para ser mortal. Foto Facebook.)

De hecho, Coto fue testigo de como Quirós fue embestido por un pick-up luego de que este fuera chocado, violentamente, por un camión de Correos de Costa Rica, el cual, al parecer, irrespetó una señal de Alto.

Juan Pablo sobrevivió al accidente, pero resultó gravemente herido, por lo que fue llevado al hospital México, donde estuvo en coma inducido por la gravedad de sus heridas.

Mamá sufrió mucho

Sin duda alguna, doña Lorena fue la que más sufrió al enterarse del terrible accidente de su hijo, el cual se volvió viral, debido a un video de una cámara de seguridad que circuló en redes, el cual no publicaremos por respeto a ella y su familia.

“Para mí fue algo muy impactante; yo casi me muero, me puse como loca, no sabía ni qué hacer, yo iba y venía del hospital, y ni sabía cómo lo hacía”, recordó.

Lo que vino después fue igual de duro para la señora, pues ver a su hijo en esa condición le destrozaba el corazón, además de la zozobra que sentía al pensar si Juan Pablo iba a poder superar esa difícil prueba.

El pick up embistió a Quirós tras ser chocado por camión de Correos de Costa Rica. Foto cortesía Yohan Coto. (cortesía/Juan Pablo Quirós Barquero, fue embestido por un carro debido a una imprudencia de un conductor. Foto cortesía Yohan Coto.)

“Fue una cosa terrible, ver a un hijo en ese estado, y más él que estaba en coma. Fue algo muy duro, que yo ni me quiero acordar. Estuvo como quince días en coma”, contó.

La familia de Juan Pablo aún necesita mucha ayuda para su recuperación y los gastos de su hogar, por lo que si usted desea apoyarlos puede hacerlo por medio de Sinpe Móvil al teléfono 6083-5765, a nombre de Yohan Coto Marchena.

Un verdadero milagro

La paz volvió al corazón de doña Lorena al recibir la noticia de que su amado hijo, finalmente, podría regresar a casa. Quirós contó que la milagrosa recuperación de Juan Pablo, incluso, tomó por sorpresa a los mismos médicos que lo atendían.

“Para lo que le pasó, él está muy bien, es un verdadero milagro. Cuando mi hijo despertó, los mismos doctores me dijeron que ese muchacho era un milagro, porque el accidente que sufrió él fue impresionante”, admitió la señora.

Quirós tuvo que ser operado en varias ocasiones; por ejemplo, de la mandíbula y la columna, y por eso es que aún se encuentra en un largo proceso de rehabilitación.

Andar casco le salvó la vida a Juan Pablo. Foto cortesía Yohan Coto. (cortesía/Juan Pablo Quirós Barquero, fue embestido por un carro debido a una imprudencia de un conductor. Foto cortesía Yohan Coto.)

“Él ahorita está en recuperación, está yendo al INS, al Hospital del Trauma, a rehabilitación y terapia. Ahí va recuperándose, gracias a Dios, todavía no puede comer porque está operado de la mandíbula y medio camina, porque también lo operaron de la columna. Todos los días vienen a llevarlo y traerlo en ambulancia, pero gracias a Dios, está muy bien.

“La misma muchacha que le está dando terapia, hablando con él, se dio cuenta de que era el mismo muchacho del video que ella había visto (del accidente) y se quedó demasiado impresionada de que estuviera bien”.

Llena de agradecimiento

En medio de la angustia que vivió tras el accidente de su hijo, doña Lorena y su familia encontraron un gran apoyo en todos los vecinos de San Isidro de Heredia, quienes tras enterarse de lo sucedido no los abandonaron ni un solo instante.

“El apoyo del pueblo fue algo incondicional, imagínese que cuando se necesitaban donadores de sangre para mi hijo fueron más de cien personas, fue un apoyo por parte de San Isidro, que usted no tiene idea, yo no me canso de agradecerle al pueblo, nunca pensé que nos fueran a corresponder así a mi hijo y a mí”.

Quirós también mencionó que están pensando tomar acciones legales contra Correos de Costa Rica por lo sucedido, pues ella asegura que hasta el día de hoy ningún representante los ha contactado.

La bici de Quirós quedó despedazada en el accidente. Foto cortesía Yohan Coto. (cortesía/Juan Pablo Quirós Barquero, fue embestido por un carro debido a una imprudencia de un conductor. Foto cortesía Yohan Coto.)

“Para nada, nunca preguntaron cómo estaba mi hijo ni nada, por lo menos nos hubieran contactado para ver qué podían hacer, más como estábamos nosotros. De hecho, fue porque yo peleé que le dieron la póliza que le tocaba a él, porque si no se hubieran hecho los locos, nada más se hubiera activado la de ¢6 millones, que apenas le duró como día y medio", señaló.

La Teja contactó a Correos de Costa Rica para conocer su posición sobre lo sucedido y respondieron lo siguiente:

“Compartimos la preocupación por el bienestar del señor Juan Pablo. Como parte de nuestro compromiso, una representante de Correos de Costa Rica se comunicó desde un inicio con familiares directos del afectado para conocer su estado de salud y brindar apoyo emocional.

“Además, valoramos la importancia de aclarar que la empresa autorizó el uso de la póliza para cubrir las lesiones derivadas del accidente en el que estuvo involucrado nuestro colaborador. Reiteramos nuestro acompañamiento en este proceso. Para nosotros, la transparencia, el bienestar de Juan Pablo y el cumplimiento normativo son prioridades”.