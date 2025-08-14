¿Recuerdan que a Celso Gamboa le impusieron dos meses de prisión preventiva? Pues hay noticia al respecto

Al exmagistrado Celso Gamboa se le termina, el próximo sábado 23 de agosto, la medida cautelar de dos meses de prisión preventiva y esto es lo que se sabe de su extradición a Texas, Estados Unidos, donde lo requieren por el presunto tráfico internacional de drogas.

Celso Gamboa es requerido por el supuesto delito de tráfico internacional de drogas (Fotomontaje LN/Fotomontaje LN)

“La Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público solicitó la ampliación de la detención con fines de extradición de todos los extraditables en el proceso y la Procuraduría General de la República manifestó su conformidad”, señalaron en el departamento de prensa del Poder Judicial.

Esto quiere decir que ya solicitaron una nueva audiencia para ampliar esa medida.

Hasta este jueves la Embajada de Estados Unidos no ha presentado la documentación.

