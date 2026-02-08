Sucesos

Rescatan con vida a joven de 17 años que cayó a un pozo y es llevado grave al hospital

Rescate se extendió por más de dos horas en San Isidro de Atenas

Por Alejandra Morales

Luego de dos horas de arduo trabajo, los rescatistas sacaron con vida al adolescente de 17 años que cayó a un pozo la mañana de este domingo en San Isidro de Atenas.

Emergencia se extendió por dos horas

La emergencia fue reportada a las 8:10 a. m., según el primer informe de la Cruz Roja Costarricense, y a las 10:10 a. m. señalaron que ya lo tenían en la ambulancia. Indicaron que se encontraba en condición crítica, debido al tiempo que estuvo atorado.

“El paciente está en zona segura. Lo están terminando de estabilizar para salir hacia el hospital San Rafael de Alajuela. Tiene una lesión en la cabeza y en una pierna”, señalaron en la oficina de prensa de la Cruz Roja.

La Cruz Roja hizo todo lo posible para rescatarlo.
Cruz Roja mantiene labores de rescate en San Isidro de Atenas. Foto: Con fines ilustrativos (Cruz Roja/Cortesía)

Los cruzrojistas atendieron la situación, se desconocen las causas que mediaron en esta emergencia.

“Se informa de hombre de 17 años que se precipita dentro de un pozo, el mismo consciente, con varios golpes. Unidades en ruta, pendiente a la evolución de este caso”, detallaron en el reporte preliminar.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

