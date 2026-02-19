Rescate de adolescente revela doble delito en allanamiento en San Carlos

Una adolescente de 15 años fue rescatada durante un allanamiento por drogas realizado la madrugada de este jueves 19 de febrero en La Tesalia de Ciudad Quesada, en San Carlos.

En el operativo, las autoridades también detuvieron a un hombre de apellido Álvarez, de 28 años, sospechoso del delito de relaciones impropias.

Además, en el mismo procedimiento fue capturado un sujeto de apellido Salas, de 37 años, quien figura como sospechoso de infracción a la Ley de psicotrópicos.

Operativo en La Tesalia dejó capturas por drogas y por presuntas relaciones impropias. Foto: OIJ (OIJ/Cortesía)

El despliegue permitió ubicar a la menor en un entorno que ahora es investigado por las autoridades, mientras avanzan las diligencias para esclarecer los hechos.

Ambos detenidos fueron remitidos al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

El caso continúa en investigación por parte de las autoridades judiciales.