Sucesos

Rescate de adolescente revela doble delito en allanamiento en San Carlos

Operativo en La Tesalia dejó capturas por drogas y por presuntas relaciones impropias

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Una adolescente de 15 años fue rescatada durante un allanamiento por drogas realizado la madrugada de este jueves 19 de febrero en La Tesalia de Ciudad Quesada, en San Carlos.

En el operativo, las autoridades también detuvieron a un hombre de apellido Álvarez, de 28 años, sospechoso del delito de relaciones impropias.

Además, en el mismo procedimiento fue capturado un sujeto de apellido Salas, de 37 años, quien figura como sospechoso de infracción a la Ley de psicotrópicos.

LEA MÁS: Randall Zúñiga aseguró que próximamente denunciará a reconocido periodista y no es Douglas Sánchez

Agentes del OIJ custodiaron a los dos sujetos detenidos durante el allanamiento realizado la mañana de este jueves en el sector de La Tesalia, en Ciudad Quesada, como parte de una investigación judicial.
Operativo en La Tesalia dejó capturas por drogas y por presuntas relaciones impropias. Foto: OIJ (OIJ/Cortesía)

El despliegue permitió ubicar a la menor en un entorno que ahora es investigado por las autoridades, mientras avanzan las diligencias para esclarecer los hechos.

LEA MÁS: Mamá Nadia Peraza relató cómo Jeremy Buzano reaccionó cuando un familiar intentó defenderla

Ambos detenidos fueron remitidos al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

El caso continúa en investigación por parte de las autoridades judiciales.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
rescatan a adolescente en La Tesalia de Ciudad Quesadarelaciones impropias
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.