Rescatistas desafían peligroso guindo de 12 metros para salvar a dos mujeres

Lo que pudo terminar en una tragedia mortal terminó convirtiéndose en un verdadero milagro en Coronado, luego de que dos mujeres sobrevivieran a la caída de un vehículo a un guindo de aproximadamente 12 metros de profundidad.

La emergencia ocurrió a las 10:33 a. m. de este domingo en Monserrat, Cascajal de Coronado, San José, cuando por razones que aún se investigan un vehículo se salió de la vía y cayó al precipicio.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Cruz Roja Costarricense, las dos mujeres lograron salir del automóvil tras el accidente; sin embargo, quedaron atrapadas en una zona de difícil acceso y no pueden salir por sus propios medios debido a las complicadas condiciones del terreno.

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Complejo operativo moviliza a rescatistas en una zona de difícil acceso. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Ante el peligroso escenario, los cuerpos de emergencia despliegan un amplio operativo de rescate para intentar ponerlas a salvo.

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Para atender la situación fueron enviadas dos unidades de soporte básico, una unidad de rescate y personal especializado de la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano, quienes debieron ingresar al guindo para alcanzar a las sobrevivientes.

Las autoridades no han detallado, de momento, la condición de salud de las mujeres ni las causas que provocaron el accidente.