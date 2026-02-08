Rescatistas luchan por salvar a joven de 17 años que cayó a un pozo en Atenas

Un adolescente de 17 años cayó a un pozo la mañana de este domingo en San Isidro de Atenas, lo que generó una rápida movilización de los cuerpos de emergencia. El joven fue reportado con vida y los cruzrojistas trabajan para lograr su rescate.

La emergencia fue reportada a las 8:10 a. m., según el primer informe de la Cruz Roja Costarricense, cuyos equipos se desplazaron de inmediato al sitio.

LEA MÁS: A una mujer se le cayó el celular en la calle y al intentar recogerlo ocurrió una tragedia

Cruz Roja mantiene labores de rescate en San Isidro de Atenas. Foto: Con fines ilustrativos (Cruz Roja/Cortesía)

“Se informa de hombre de 17 años que se precipita dentro de un pozo, el mismo consciente, con varios golpes. Unidades en ruta, pendiente a la evolución de este caso”, detallaron en el reporte preliminar.

LEA MÁS: Muchacha que murió en terrible choque entre moto y vagoneta acababa de graduarse del colegio

De momento, la situación se mantiene en desarrollo, mientras los rescatistas realizan maniobras para sacar al menor de forma segura y valorar su condición de salud.