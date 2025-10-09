Rescatistas salvan a seis personas tras deslizamiento en La Carpio, evacúan zona

Deslizamiento en La Carpio provoca la evacuación de 35 personas (Cruz /Cortesía)

Los equipos de rescate lograron sacar con vida a las personas, personas que habían quedado atrapadas este jueves tras un deslizamiento de tierra que afectó una vivienda en La Carpio, en La Uruca.

La emergencia se dio de la segunda parada, 300 al sur.

Don Róger Abarca, de Bomberos de Costa Rica, aseguró que solo una de las personas sufrió una lesión en una pierna, la cual ya fue atendida y lo trasladaron al Hospital México.

“Afortunadamente, todos están fuera de peligro y no hubo víctimas fatales”, señaló.

Los socorristas realizan una inspección. Fotos: Cruz Roja (Cruz /Cortesía)

El Bombero explicó que la emergencia se produjo porque las casas están construidas sobre un paredón que, al parecer, funcionó como relleno de basura. Las fuertes lluvias provocaron que parte del terreno se aflojara y cayera sobre la vivienda, causando el deslizamiento.

Como medida preventiva, la Cruz Roja y Bomberos están evacuando seis casas, trasladando a unas 35 personas para evitar que se repita una desgracia similar a la que acabó con la vida de una familia nicaragüense en San Ramón.

Rescatistas evacuan zona donde ocurrió deslizamiento en La Carpio

Las autoridades han sido claras en que los afectados van a tener que salir de manera obligatoria, por lo que Fuerza Pública les está colaborando.

Ellos serán llevados un salón que hay en la comunidad para cuando se dan este tipo de emergencias.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) las lluvias fuertes van a seguir.