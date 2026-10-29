Retén policial permitió la captura de un peligroso sospechoso que tenía orden de captura

Un retén policial permitió poner fin a la huida de un peligroso sospechoso que era buscado por las autoridades y contra quien pesaba una orden de captura.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual identificó al sujeto como un hombre apellidado Ruiz, de 27 años, quien era buscado por un presunto delito de homicidio.

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Ruiz era buscado por un homicidio ocurrido en Liberia. (OIJ/Ruiz era buscado por un homicidio ocurrido en Liberia.)

“El sujeto fue detenido, alrededor de las 9:30 a. m., en el sector de Katira, en Guatuso, durante un retén policial realizado por oficiales de la Fuerza Pública. El sospechoso se mantenía en fuga y contaba con una orden de detención emitida por la Fiscalía de Liberia”, detalló la Policía Judicial.

De acuerdo con el OIJ, Ruiz figura como sospechoso de participar en un homicidio ocurrido el 31 de julio de 2026, en el sector de Agua Fría, en Curubandé de Liberia, en perjuicio de un hombre de apellido Araya.

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“Tras su captura, el hombre quedó bajo custodia para ser trasladado al circuito judicial de Liberia, donde será presentado ante las autoridades competentes para que se determine su situación jurídica”.