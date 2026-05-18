Revelan cómo ocurrió trágica muerte de hombre dentro de condominio en Curridabat

Un hombre de apellido Rosales, de 39 años, tuvo una trágica muerte dentro de un condominio en Granadilla de Curridabat.

De acuerdo con la versión preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 9:30 p. m. de este domingo 17 de mayo.

“En apariencia, este hombre habría intentado ingresar a un condominio en tres ocasiones. La última ocasión, uno de los oficiales trata de someterlo para sacarlo y al parecer, lo habría agarrado del cuello, producto de este caso fallece en este lugar”, detallaron en la oficina de prensa del OIJ.

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Hechos ocurrieron la noche de este domingo en Granadilla. Fotografía: Ilustrativa (Reiner Montero/Cortesía)

Por ahora, las autoridades judiciales investigan las circunstancias exactas de lo ocurrido y el caso se mantiene en análisis para determinar responsabilidades.

El cuerpo del hombre fue remitido a la Morgue Judicial para realizar la respectiva autopsia.

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