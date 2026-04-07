Revelan detalles impactantes de mortal accidente de un motociclista en el puente Juan Pablo II

Impactantes detalles trascendieron sobre el fatal accidente de tránsito ocurrido en el puente Juan Pablo II, en La Uruca, que cobró la vida de un motociclista.

A la víctima la identificaron con el apellido Sequeira, de 23 años, quien, al parecer, viajaba sin casco y en contravía al momento del choque.

El hecho se registró en el carril que va de Alajuela hacia San José; sin embargo, el motociclista circulaba en sentido contrario sobre esa misma vía.

“Sufrió un colisión frontal con un vehículo, en el cual solo viajaba en conductor, quedando el motociclista fallecido en el sitio”, indicaron en el OIJ.

Un motociclista de apellido Sequeira, de 23 años, quien, al parecer, viajaba sin casco y en contravía murió al chocar con un carro en el puente Juan Pablo Segundo en La Uruca. Foto: Tomadas de Noticias Red CR (Tomadas de Noticias Red CR/Tomadas de Noticias Red CR)

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Producto del fuerte impacto, el joven murió en el lugar del accidente, mientras que el conductor del vehículo involucrado resultó ileso.

A este último se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual dio resultado negativo, descartando el consumo de alcohol.

El caso continúa en investigación por parte de las autoridades, quienes buscan esclarecer todos los detalles de este trágico accidente.

Un motociclista de apellido Sequeira, de 23 años, quien, al parecer, viajaba sin casco y en contravía murió al chocar con un carro en el puente Juan Pablo Segundo en La Uruca. Foto: Tomadas de Noticias Red CR (Tomadas de Noticias Red CR/Tomadas de Noticias Red CR)

La emergencia fue reportada a las 12:56 a. m., cuando la Cruz Roja Costarricense recibió la alerta sobre una colisión entre una motocicleta y un vehículo.

“Se informa de colisión motocicleta y vehículo con la cual se atiende hombre adulto con múltiples golpes sin signos de vida en la escena”, indicaron en la benemérita.

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El hombre adulto fue declarado sin signos vitales en el lugar, debido a la gravedad de los golpes sufridos en el accidente.

Agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo, mientras que en la zona se reportaron presas, como suele ocurrir en esta transitada vía, sea cual sea la hora.