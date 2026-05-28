Sucesos

Revelan estremecedores detalles del ataque en el que asesinaron a padre e hijo frente a su familia en Nosara

Ataque armado ocurrió dentro de una vivienda en Nosara de Nicoya

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Por Alejandra Morales

Sin piedad y delante de otros familiares, así fue cómo asesinaron a balazos a un padre y a su hijo dentro de una vivienda en Nosara de Nicoya, en Guanacaste.

Así lo detalló el OIJ, al revelar nuevos detalles sobre el violento doble homicidio ocurrido la noche de este miércoles 27 de mayo.

Los amenazaron antes de disparar

De acuerdo con la información judicial, la alerta ingresó a las autoridades a las 9:58 p.m.

“Al parecer, tres sujetos encapuchados habrían ingresado a una vivienda por la parte trasera. En apariencia, en el lugar se encontraban varias personas que al parecer eran familia y a quienes obligaron a tirarse al suelo bajo amenaza”, indicaron en la oficina de prensa judicial.

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06/03/2023 Concepción de Tres Ríos. Homicidio dentro de locales comerciales, 150 metros al este del templo católico, frente a Palí. Oficiales de la Fuerza Pública y del OIJ trabajan en la custodia de la escena.
Padre e hijo de apellidos Alfaro Cordero, de 65 años, y Alfaro Matarrita, de 22 años, fueron asesinados de múltiples balazos en la cabeza. Foto: Archivo GN/Ilustrativa (Rafael Pacheco Granados)

Padre e hijo murieron en el sitio

Posteriormente, los sospechosos dispararon contra un hombre de apellidos Alfaro Cordero, de 65 años, y luego contra su hijo, de apellidos Alfaro Matarrita, de 22 años.

“Ambos recibieron múltiples impactos de bala, principalmente en la cabeza, fallecieron en el sitio”, señalaron en el OIJ.

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Los agentes judiciales decomisaron múltiples casquillos de bala dentro de la vivienda.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial, mientras las autoridades mantienen abierta la investigación para tratar de identificar a los responsables del ataque armado.

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matan a padre e hijo en Río Montaña de Nosara, NicoyaAlfaro CorderoAlfaro Matarrita
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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