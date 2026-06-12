Revelan importante avance sobre Alejandro Calderón mientras continúa el proceso para traerlo de regreso a Costa Rica

La familia de Alejandro Calderón Hernández, el costarricense que fue hallado sin vida en Bogotá, Colombia, confirmó un importante avance en el proceso para poder traerlo de regreso a Costa Rica.
Aunque todavía quedan trámites pendientes por completar, los allegados de Alejandro informaron que la gestión para lograr su retorno al país continúa avanzando ante las autoridades correspondientes.
Por medio de un comunicado, explicaron que actualmente se encuentran realizando coordinaciones y procesos necesarios para concretar la repatriación.
LEA MÁS: La familia de Alejandro Calderón enfrenta un doloroso reto que no puede afrontar sola
“Actualmente nos encontramos realizando los trámites, coordinaciones y procesos correspondientes para su repatriación a Costa Rica. Este procedimiento requiere la aprobación y gestión de diversos documentos ante las autoridades competentes, por lo que seguimos avanzando paso a paso para poder tener a Alejandro de regreso en nuestro país lo antes posible”, señalaron.
Los allegados de Nano, como le decían de cariño, agradecieron las muestras de apoyo, solidaridad y acompañamiento que han recibido tanto en Costa Rica como en Colombia.
LEA MÁS: Madre cruelmente asesinada es recordada por los actos de amor que tenía con adultos mayores de un centro diurno
El caso de Alejandro Calderón Hernández generó gran conmoción entre familiares, amigos y personas que siguieron su búsqueda luego de que se reportara su desaparición en Bogotá, Colombia.
La última vez que lo escucharon fue el 29 de mayo anterior, el 10 de junio confirmaron sus peores temores, al confirmarse que fue hallado sin vida en un hostal.