Sucesos

Robo terminó en tragedia: muchacho de 21 años es sospechoso de asesinar a hombre de 63 años

El OIJ de Quepos detuvo al sospechoso de apellido Morales

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un hombre de apellido Morales, de 21 años, fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de participar en un robo que terminó con el homicidio de un hombre en Quepos.

La víctima fue identificada de apellido Espinoza, de 63 años, vecino de barrio Castañuelas.

LEA MÁS: El insólito motivo por el que recapturaron al reo que escapó de la cárcel de San Sebastián

Este miércoles 10 de junio, agentes judiciales realizaron un allanamiento en barrio CNP como parte de las diligencias relacionadas con el caso. Sin embargo, el sospechoso fue ubicado y detenido en la vía pública de la comunidad de Sábalo.

LEA MÁS: Identifican a dueño de barbería asesinado durante ataque armado en Carrillo

Morales, de 21 años, es sospechoso de meterse a robar en una casa y terminar con el homicidio de un hombre de apellido Espinoza, de 63 años, en Quepos, hechos que ocurrieron el 19 de mayo del 2026. Foto: OIJ
Morales, de 21 años, es sospechoso de meterse a robar en una casa y terminar con el homicidio de un hombre de apellido Espinoza, de 63 años, en Quepos, hechos que ocurrieron el 19 de mayo del 2026. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

“Los hechos con los que se le vinculan a este sujeto se habrían dado el 19 de mayo del presente año. Morales figura como sospechoso de haber dado muerte a Espinoza, quien se encontraba dentro de su vivienda cuando Morales habría ingresado con las intenciones de cometer un robo. Lo habría herido en múltiples ocasiones con un arma blanca”, indicaron en la oficina de prensa del OIJ.

Tras la captura, el sospechoso quedó a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
detenido por un homicidio en barrio Castañuelasrobo en casa terminó en homicidio en QueposMorales
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.