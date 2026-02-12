Ropa decomisada vincula a seis sospechosos con bajonazos y paseo millonario en Alajuela

Ropa que, en apariencia, habrían sido utilizadas durante varios hechos delictivos figuran entre los principales indicios que vinculan a cinco hombres y a una mujer con una serie de casos de robo agravado, bajonazos y una privación de libertad ocurridos en Alajuela.

Agentes del OIJ de Alajuela realizaron este jueves tres allanamientos en el centro de esa provincia, específicamente en barrio Cristo Rey, Desamparados y Pueblo Nuevo.

Los detenidos son cinco hombres de apellidos Pérez, de 20 años; Rodríguez, de 28; Cordero, de 34; y dos hermanos de apellidos Vargas, de 23 y 26 años. Además, fue capturada una mujer de apellido Guzmán, de 52 años.

Durante las diligencias se decomisaron celulares, ropa presuntamente utilizada en los hechos y aparente droga, elementos que ahora forman parte de la investigación.

OIJ realizó allanamientos en Cristo Rey, Desamparados y Pueblo Nuevo por bajonazos, robo en barbería y paseo millonario. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Víctimas caían por medio de aplicaciones

A los sospechosos se les vincula con al menos cuatro bajonazos de carros cometidos mediante una plataforma digital, hechos ocurridos en enero del 2025, otro en diciembre de ese mismo año y uno más en enero del 2026.

Además, se les relaciona con el asalto a una barbería y con una privación de libertad bajo la modalidad de paseo millonario, ocurrida en diciembre del 2025.

“Al ofendido lo ingresaron a su casa, lo privaron de libertad, le robaron sus pertenencias, lo golpearon y posteriormente lo montaron en un vehículo y lo llevaron por varios sectores de Alajuela. Lo obligaron a sacar dinero con tarjetas bancarias; entre lo sustraído hay más de tres millones de colones entre dinero y joyas”, detallaron en la oficina de prensa del OIJ.

Investigación en curso

El grupo es investigado desde enero del 2025 por los aparentes delitos de robo agravado, asalto a comercios y privación de libertad. Las autoridades continúan con el análisis de la evidencia decomisada para determinar si estarían vinculados a otros hechos similares.