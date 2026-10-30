Ropa y motocicleta ligan a dos muchachos como sospechosos de asesinar a hombre de Pococí

Ropa que aún tenían guardada en sus casas y una motocicleta son parte de las evidencias que señalan a dos muchachos como los supuestos sicarios que acabaron brutalmente con la vida de un hombre.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que indicó que esos elementos forman parte de las pruebas que vinculan a los dos jóvenes con el homicidio de un hombre de apellido Venegas, de 25 años.

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Los sospechosos aún guardaban la ropa que, en apariencia, usaron el día del ataque. (OIJ/Los sospechosos aún guardaban la ropa que, en apariencia, usaron el día del ataque.)

En cuanto a los sospechosos, estos fueron identificados por las autoridades como dos muchachos de apellidos Ureña, de 24 años; y Venegas, de 21.

Ambos fueron detenidos a eso de las 4 a.m. de este viernes por medio de una serie de allanamientos que la Policía Judicial realizó en el sector de Ticabán, en La Rita de Pococí.

El crimen con el que se les vincula ocurrió el pasado 13 de setiembre en la localidad de Palermo de Cariari.

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Esta habría sido la moto usada por los supuestos gatilleros. (OIJ/Los sospechosos aún guardaban la ropa que, en apariencia, usaron el día del ataque.)

“Según el informe policial, ese día la víctima se encontraba en vía pública cuando, aparentemente, fue abordado por dos sujetos que viajaban en una motocicleta, quienes habrían disparado en su contra.Producto de las heridas, el ofendido fue llevado a un centro médico en San José, donde fue declarado fallecido tres días después”, detalló el OIJ.

En los allanamientos de este viernes, los agentes judiciales lograron decomisar ropa que los sospechosos habrían usado al momento del crimen, así como la motocicleta que también habría utilizado el día del ataque.

Al final ambos jóvenes fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público.