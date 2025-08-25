Sucesos

Ruso que se escondía en Costa Rica por lavado de dinero fue entregado a su país

Hombre fue entregado por estafa y legitimación de capitales

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto
Kimpaev, de 32 años fue extraditado
Kimpaev, de 32 años fue extraditado ( Cortesía/cortesía)

Un ruso de apellido Kimpaev, de 32 años, fue extraditado este lunes, pues era requerido por figurar como sospechoso en los delitos de estafa y legitimación de capitales.

LEA MÁS: Estos son los tres motivos que podrían estar detrás del homicidio de Jermaine Cruickshank

El hombre había sido capturado el 19 de junio por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), destacados en la Oficina Central Nacional – Interpol San José, quienes ejecutaron su detención en la vía pública de un condominio ubicado en Río de Oro de Santa Ana.

LEA MÁS: Video muestra los desgarradores gritos de mujer al hallar muerto al hijo del exdiputado Eduardo Cruickshank

Según el OIJ, la detención se dio tras una alerta internacional emitida por las autoridades rusas, la cual fue tramitada en Costa Rica por medio de una orden de captura girada por el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José.

Los investigadores lograron establecer que Kimpaev residía en territorio nacional.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
rusoextradicciónlavado dinero
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.