Ruso que se escondía en Costa Rica por lavado de dinero fue entregado a su país

Kimpaev, de 32 años fue extraditado ( Cortesía/cortesía)

Un ruso de apellido Kimpaev, de 32 años, fue extraditado este lunes, pues era requerido por figurar como sospechoso en los delitos de estafa y legitimación de capitales.

LEA MÁS: Estos son los tres motivos que podrían estar detrás del homicidio de Jermaine Cruickshank

El hombre había sido capturado el 19 de junio por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), destacados en la Oficina Central Nacional – Interpol San José, quienes ejecutaron su detención en la vía pública de un condominio ubicado en Río de Oro de Santa Ana.

LEA MÁS: Video muestra los desgarradores gritos de mujer al hallar muerto al hijo del exdiputado Eduardo Cruickshank

Según el OIJ, la detención se dio tras una alerta internacional emitida por las autoridades rusas, la cual fue tramitada en Costa Rica por medio de una orden de captura girada por el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José.

Los investigadores lograron establecer que Kimpaev residía en territorio nacional.