Ruta 32 continúa cerrada por malas condiciones del tiempo en el cerro

El fuerte temporal del fin de semana frenó el avance en los trabajos de estabilización del talud

Por Silvia Coto

La Ruta Nacional 32, principal vía entre San José y Limón, permanece cerrada debido a las malas condiciones climáticas que afectan la zona del cerro.

Según informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), las lluvias constantes de este fin de semana han dificultado las labores del equipo que trabaja en la estabilización del talud, lo que impidió avanzar a los trabajadores.

Ministerio anunció el jueves que volarían una piedra de 2.500 toneladas que amenaza el paso por la carretera; no obstante, los planes no podrán ejecutarse
La Ruta 32 sigue cerrada. (MOPT/MOPT)

Las autoridades indicaron que mañana se actualizará la información sobre la fecha tentativa de reapertura de la carretera, que se había programado para este lunes.

Mientras tanto, el MOPT recomienda a los conductores utilizar rutas alternas, como la carretera por Turrialba o por Vara Blanca–Sarapiquí.

Las autoridades buscan con dicha medida proteger a los conductores que viajan por la peligrosa ruta.

