Ruta 32 continúa cerrada por malas condiciones del tiempo en el cerro

La Ruta Nacional 32, principal vía entre San José y Limón, permanece cerrada debido a las malas condiciones climáticas que afectan la zona del cerro.

Según informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), las lluvias constantes de este fin de semana han dificultado las labores del equipo que trabaja en la estabilización del talud, lo que impidió avanzar a los trabajadores.

La Ruta 32 sigue cerrada. (MOPT/MOPT)

Las autoridades indicaron que mañana se actualizará la información sobre la fecha tentativa de reapertura de la carretera, que se había programado para este lunes.

Mientras tanto, el MOPT recomienda a los conductores utilizar rutas alternas, como la carretera por Turrialba o por Vara Blanca–Sarapiquí.

Las autoridades buscan con dicha medida proteger a los conductores que viajan por la peligrosa ruta.