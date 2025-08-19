Sucesos

Ruta 32 reabre, pero no se confíe porque en unas horas la cerrarán

Si tiene que transitar por la carretera Braulio Carrillo tome nota

Por Alejandra Morales

La carretera Braulio Carrillo fue reabierta minutos antes de las 7 a.m. de este martes 19 de agosto; sin embargo, para la tarde habrá un sinsabor para quienes necesiten transitar por esta vía.

“Tras la inspección, no se encuentra caída de material, por lo que se procede a la apertura de la ruta 32.

“Será a partir de las 6 de la tarde, de este martes, que se vuelva a cerrar el paso por esta vía, como medida preventiva, ante la saturación de los suelos”, señalaron en el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT).

Imagen de un tramo de la ruta 32 a Limón este jueves 7 de agosto con la vía libre para el tránsito. Fotografía:
Abren paso en la ruta 32, pero a las 6 p. m. la carretera será cerrada nuevamente. Fotografía: (MOPT/Cortesía)

Durante los últimos días, la ruta 32 la han cerrado durante horas debido a la caída de piedras, troncos y tierra que han bloqueado el paso.

