Ruta 32 reabre, pero no se confíe porque en unas horas la cerrarán

La carretera Braulio Carrillo fue reabierta minutos antes de las 7 a.m. de este martes 19 de agosto; sin embargo, para la tarde habrá un sinsabor para quienes necesiten transitar por esta vía.

“Tras la inspección, no se encuentra caída de material, por lo que se procede a la apertura de la ruta 32.

“Será a partir de las 6 de la tarde, de este martes, que se vuelva a cerrar el paso por esta vía, como medida preventiva, ante la saturación de los suelos”, señalaron en el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT).

Abren paso en la ruta 32, pero a las 6 p. m. la carretera será cerrada nuevamente. Fotografía: (MOPT/Cortesía)

Durante los últimos días, la ruta 32 la han cerrado durante horas debido a la caída de piedras, troncos y tierra que han bloqueado el paso.

