Ruta 32 vuelve a complicarse y golpea a quienes necesitan viajar por esta carretera

La ruta 32, carretera Braulio Carrillo, que comunica San José con Limón, volvió a generar complicaciones este viernes para las personas que necesitan transitar por esta importante vía nacional.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) informó que la carretera fue cerrada a partir de las 2:20 p. m. de este viernes 6 de febrero, debido a la caída de material sobre la calzada, una situación que se repite con frecuencia en este tramo.

La caída de material en la carretera Braulio Carrillo obligó el cierre la tarde de este viernes 6 de febrero. Foto: Archivo GN (Reiner Montero/Reiner Montero)

De momento, las autoridades no han precisado la hora ni el día en que se podría reabrir la vía, lo que mantiene en incertidumbre a conductores, transportistas y viajeros que dependen de esta ruta para trasladarse entre el Valle Central y el Caribe.

La ruta 32 es una de las carreteras más transitadas del país y, al mismo tiempo, una de las que más cierres registra por deslizamientos, especialmente durante episodios de fuertes lluvias o condiciones climáticas adversas.