Sucesos

Ruta 32 vuelve a complicarse y golpea a quienes necesitan viajar por esta carretera

La caída de material en la carretera Braulio Carrillo obligó el cierre la tarde de este viernes 6 de febrero

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

La ruta 32, carretera Braulio Carrillo, que comunica San José con Limón, volvió a generar complicaciones este viernes para las personas que necesitan transitar por esta importante vía nacional.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) informó que la carretera fue cerrada a partir de las 2:20 p. m. de este viernes 6 de febrero, debido a la caída de material sobre la calzada, una situación que se repite con frecuencia en este tramo.

LEA MÁS: Emergencia en Sixaola: río se desborda y obliga a evacuar a varias familias por empuje frío #14

MOPT anuncia cierre temporal de la ruta 32.
La caída de material en la carretera Braulio Carrillo obligó el cierre la tarde de este viernes 6 de febrero. Foto: Archivo GN (Reiner Montero/Reiner Montero)

De momento, las autoridades no han precisado la hora ni el día en que se podría reabrir la vía, lo que mantiene en incertidumbre a conductores, transportistas y viajeros que dependen de esta ruta para trasladarse entre el Valle Central y el Caribe.

LEA MÁS: Rayo cobra la vida de pescador en aguas de Sierpe, Puntarenas

La ruta 32 es una de las carreteras más transitadas del país y, al mismo tiempo, una de las que más cierres registra por deslizamientos, especialmente durante episodios de fuertes lluvias o condiciones climáticas adversas.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
cierre de la ruta 32carretera Braulio Carrilloruta 32
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.