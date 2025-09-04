Sacuden a banda de Tony Peña Russell que intentó matar a agentes del OIJ

Integrantes de la banda de Tony Alexander Peña Russell, alias La T, fueron sacudidos desde tempranas horas de este jueves 4 de setiembre en diferentes puntos en Limón.

Estos allanamientos se dan a raíz de unos disparos que los antisociales habrían realizado contra agentes de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos, hechos que sucedieron el pasado 6 de agosto.

Esta agresión ocurrió en barrio Limoncito, en Limón.

LEA MÁS: Cara a cara y por teléfono: así sembraba el pánico la banda de Tony Peña Russell

OIJ sacude a banda de Tony Alexander Peña Russell, alias la T. Fotografía: OIJ (OIJ/Cortesía)

De momento detuvieron a una mujer de apellido Valerín, de 25 años, sospechosa de distribución de drogas y acopio de armas; así como a dos hombres de apellidos Paniagua y Walker, ambos de 19 años, sospechosos de tentativa de homicidio.

LEA MÁS: Capturan a sujeto que sería uno de los sicarios más buscados de Limón y mano derecha de Tony Peña Russell

Tony fue capturado el 21 de junio del 2024 cuando los agentes se aprovecharon de que sabían que le gusta el fútbol y lo agarraron descuidado mientras se tiraba el partido de la Eurocopa, en un silencioso operativo, porque los oficiales sabían el arsenal de armas que tenía.

El sospechoso, que también es conocido como Atlántida, está vinculado a 10 homicidios y a dos tentativas de homicidio, pero se cree que la banda puede estar ligada a más de 50 crímenes.

Él descuenta prisión preventiva en Máxima Seguridad de La Reforma.

LEA MÁS: Supuesto líder criminal se aprovechó de área montañosa para escapar del OIJ