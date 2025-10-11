Sala IV ordena el regreso de la junta directiva destituida del Banco Nacional

Magistrados resolvieron a favor de los exdirectivos destituidos del BN por el Gobierno. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

La Sala Constitucional ordenó la restitución de los miembros de la junta directiva del Banco Nacional que el Gobierno de la República había destituido hace cinco meses.

Así lo resolvieron luego de que los afectados interpusieran un recurso de amparo por haber sido destituidos de sus cargos.

LEA MÁS: Gobierno anuncia destitución de toda la junta directiva del Banco Nacional

Esto nueva resolución trascendió este viernes 10 de octubre; sin embargo, la sentencia a penas está en redacción.

Ante esta decisión Rodolfo González Cuadra, José Manuel Arias Porras, Marvin Arias Aguilar, Maricela Alpízar Chacón deberán regresar a sus puestos.

Stephan Brunner Neibig, primer vicepresidente de la República, fue quien destituyó la Junta directiva del BN, así trascendió el miércoles 28 de mayo del 2025.

LEA MÁS: Gobierno compartió comunicado sobre el Banco Nacional, lo eliminó y lo volvió a mandar, ¿qué cambió?

LEA MÁS: Banco Nacional: urge que los usuarios lean esta información sobre algo grave que está pasando