Salida del parqueo termina en tragedia: joven de 21 años fallece en Osa

Un joven de apellidos Venegas Montes, de 21 años, perdió la vida cuando salía de un parqueo en Villa Colón, Piedras Blancas de Osa.

De acuerdo con la versión del OIJ, el joven viajaba en moto junto con otra persona.

“Cuando salieron del parqueo de un local, no se percató el conductor que venía un carro 4x4 y se dio la colisión, Venegas quedó fallecido en el sitio”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

LEA MÁS: “Ella estaba ilusionada”: Mujer que volvía de fiesta del trabajo murió violentamente en la entrada de su casa

Un joven de apellidos Venegas Montes, de 21 años, perdió la vida cuando salía de un parqueo en Villa Colón, Piedras Blancas de Osa. Foto: Tomada de Osa Informativo (Tomada de Osa Informativo/Tomada de Osa Informativo)

Acompañante sobrevivió

El acompañante sobrevivió al impacto, lo llevaron al hospital Tomás Casas de Osa, luego lo pasaron al hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón.

La fatalidad fue reportada pasadas las 10:56 p. m. de este sábado 6 de diciembre.

LEA MÁS: Doloroso accidente: niña de 2 años sufre amputación al quedar atrapada en cadena de moto

LEA MÁS: Murió por ayudar: la cruel historia del agente del OIJ asesinado por policías