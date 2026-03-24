Salieron juntos en moto y la tragedia los alcanzó en Pococí

Un accidente de tránsito acabó con la amistad de dos hombres al dejar a uno fallecido y otro herido en Campo Dos de Cariari de Pococí.

El hecho fue atendido por agentes del Organismo de Investigación Judicial en calle Las Vegas, luego de que se reportara la emergencia a eso de las 6 p. m. de este lunes 23 de marzo.

De acuerdo con la información preliminar, en la motocicleta viajaban dos hombres, quienes habrían invadido el carril contrario y colisionaron contra un tráiler.

Producto del impacto, uno de los ocupantes falleció en el lugar. La víctima no ha sido identificada.

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La tragedia ocurrió en Campo Dos de Cariari de Pococí. Foto: Ilustrativa

Un sobreviviente fue trasladado en estado delicado

El otro ocupante, un hombre de apellido Solano, de 25 años, sobrevivió al accidente. Inicialmente, fue trasladado al hospital de Guápiles; sin embargo, debido a la condición en la que se encontraba, fue remitido de emergencia a un centro médico en San José.

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Las autoridades judiciales mantienen el caso en investigación para determinar con exactitud las circunstancias que mediaron en este accidente fatal.