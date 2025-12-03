San José lidera el aumento de homicidios: registra 53 casos más que el año pasado

San José se ha convertido en la provincia con el incremento más significativo de homicidios este año.

Según datos suministrados por don Vladimir Muñoz, subdirector general a.i. del OIJ, en la capital se acumulan 273 asesinatos, una cifra que supera en 53 casos los 220 registrados a esta misma fecha en 2024.

A nivel nacional, Costa Rica contabiliza 805 homicidios, lo que mantiene un promedio mensual de 70 asesinatos y proyecta un cierre de entre 875 y 880 hechos violentos, de acuerdo con las estimaciones oficiales.

La cifra de asesinatos va en aumento. Foto Alonso Tenorio (Alonso_Tenorio)

Muñoz explicó que el ajuste de cuentas continúa siendo el principal móvil, impulsado por pugnas entre bandas vinculadas al narcotráfico, disputas territoriales por puntos de venta de droga y conflictos internos entre grupos criminales. La mayoría de los ataques se ejecuta con armas de fuego, especialmente pistolas calibre 9 milímetros.

El jerarca advirtió que, durante esta época del año, las organizaciones criminales incrementan su actividad debido a la mayor circulación de dinero, lo que genera decisiones más violentas entre grupos rivales.

Las autoridades mantienen operativos en sectores críticos de San José y otras provincias para intentar contener la creciente ola de violencia.