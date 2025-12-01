Sucesos

Se fija nueva audiencia preliminar en el caso por el femicidio de Nadia Peraza

La diligencia será el 3 de diciembre, luego de que el señalamiento anterior se cancelara por un error procesal

Por Silvia Coto

El Juzgado Penal de Heredia programó nuevamente la audiencia preliminar por el femicidio de Nadia Peraza, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un refrigerador.

En la causa figura como imputado Jeremy Mauricio Buzano Paisano por los delitos de femicidio, estafa informática y suplantación de identidad.

Allegados de Nadia Peraza aportaron esta foto el 1.° de marzo, diez días después de su desaparición, para tratar de dar con ella. Foto: OIJ.
Nadia Peraza era una joven mamá. (Meghan Fonseca Guzmán)

La audiencia se realizará este 3 de diciembre a las 8:30 a.m., luego de que el señalamiento anterior no pudiera concretarse debido a una actividad procesal defectuosa, según confirmó la sede judicial.

Buzano Paisano es investigado por la muerte de Peraza, cuyo caso generó conmoción. Nadia desapareció entre el 6 de febrero y el 20 de abril de 2024.

Sus restos fueron localizados en dos puntos distintos de Heredia, un refrigerador y un cafetal, lo que llevó a la detención de su expareja y padre de su hija como principal sospechoso.

El 16 de mayo de 2024, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que sus restos eran los hallados en la refrigeradora; ella fue desmembrada.

Según la investigación, tras el crimen el imputado habría utilizado el teléfono y las tarjetas bancarias de la víctima para realizar compras y transacciones, además de hacerse pasar por ella ante familiares y conocidos, lo que sostiene los cargos adicionales de estafa informática y suplantación de identidad.

Mujer muerta en Heredia dentro de una Refri, Nadia Peraza
Los restos de Nadia fueron encontrados dentro de una refrigeradora en contenedores. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

La familia de Nadia, que ha interpuesto una querella en este proceso, ha insistido en que se incorporen todos los delitos relacionados, al considerar que la investigación debe reflejar la gravedad de los hechos y garantizar una condena.

El Juzgado recordó en la notificación del imputado de la defensa que, si pretende plantear una solución alternativa, deberá garantizar la presencia de Buzano en la audiencia.

