¿Seguirán las lluvias este lunes? Este es el pronóstico del IMN

Las lluvias y los fuertes vientos seguirán presentes este lunes 19 de enero, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), debido a la influencia del empuje frío número 11, el cual se mantendría activo al menos hasta el martes.

El empuje frío número 11 mantiene condiciones inestables este lunes. (Rafael Pacheco Granados)

Influencia del empuje frío continuará

De acuerdo con el IMN, el país permanecerá bajo la acción del EF #11, lo que mantendrá un patrón ventoso, especialmente marcado en Guanacaste y el Valle Central. Estas condiciones favorecerán el ingreso constante de nubosidad desde el mar Caribe hacia el territorio nacional.

Zonas con mayor probabilidad de lluvia

Los vientos fuertes facilitarán la presencia de lluvias y aguaceros aislados, principalmente en la Zona Norte y el Caribe, regiones donde se esperan los mayores acumulados de precipitación durante el día.

En el Valle Central y en las cordilleras de Guanacaste, el pronóstico señala la posibilidad de lloviznas, producto del arrastre de humedad provocado por las ráfagas de viento.

Condiciones generales para este lunes

Se esperan lluvias aisladas en el Caribe y la Zona Norte. (Canva/Canva)

El IMN indicó que estas condiciones atmosféricas son típicas durante la influencia de empujes fríos, caracterizados por vientos intensos, aumento de la nubosidad y precipitaciones intermitentes en sectores específicos del país.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los reportes oficiales, especialmente en zonas vulnerables a lluvias persistentes o ráfagas fuertes de viento.

Nota realizada con ayuda de IA