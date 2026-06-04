Seguridad asegura que policías fueron agredidos y rociados con gas pimienta en pleito por derribo de aguja en Punta Leona

El Ministerio de Seguridad Pública aseguró que oficiales de la Fuerza Pública y la Policía Municipal de Garabito fueron agredidos y rociados con gas pimienta en el altercado que se dio la mañana de este viernes cuando llegaron a derribar una aguja que obstruía el paso a Playa Blanca, en Punta Leona.

Así lo indicó Raúl Rivera, director de Fuerza Pública, quien explicó que sus uniformados se presentaron a ese sitio ante un llamado de auxilio de la Policía Municipal.

“En este caso, la Fuerza Pública de Garabito recibe una solicitud de auxilio por parte de la Policía Municipal del sector, ya que se encontraban retirando agujas de seguridad que estaban impidiendo el paso a Playa Blanca en Punta Leona, ejecutando así una resolución dictada por el alcalde de Garabito.

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“En el momento de la actuación, los oficiales de la Policía Municipal son agredidos, por lo que la Fuerza Pública interviene en apoyo a ellos, siendo agredidos algunos oficiales, así como rociados con gas pimienta”, detalló Rivera.

A raíz de esta situación, Rivera confirmó que dos personas fueron detenidas para ser puestas a las órdenes de las autoridades judiciales.

Al parecer, quienes se vieron involucrados en este altercado serían parte del personal de Punta Leona Beach Club & Nature Resort.

Dos personas fueron detenidas tras el altercado. (facebook/Dos personas fueron detenidas tras el altercado.)

Dan su versión

Tras lo sucedido esta mañana, Punta Leona Beach Club & Nature Resort se pronunció con un comunicado de prensa, en el que señaló como “arbitrarias y desproporcionadas” las acciones ejecutadas por la Municipalidad de Garabito en sus instalaciones.

“La municipalidad violentó infraestructura como agujas de seguridad, pilotes de ingreso, caseta de seguridad, vehículos y otros que se encontraban dentro de una propiedad privada de varios propietarios y del Club.

“El accionar de la municipalidad se realizó a pesar de tratarse de una propiedad privada que cuenta con planos catastrales registrados en el Registro Nacional y también a pesar de que la situación legal de acceso por esas vías se debate aún en el Tribunal Contencioso Administrativo”.

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Además, señalaron que la Policía Municipal se habría extralimitado en sus funciones al agredir a sus colaboradores.

“Además de la afectación a la infraestructura, se golpeó desmedidamente a los funcionarios que brindan acceso, seguridad y atención a los clientes del Club e, inclusive, se desenfundaron armas de fuego a pesar de que la seguridad del Club no porta armas”.

En el comunicado también destacaron que Playa Blanca siempre ha tenido un acceso público oficial, el cual es alterno al camino privado que discurre por las propiedades privadas de Punta Leona y otras personas jurídicas.

“Es por esto que condenamos las actuaciones arbitrarias y desmedidas de la Municipalidad sobre propiedades privadas y, en este caso, sobre personas. Punta Leona Beach Club & Nature Resort lamenta los acontecimientos ocurridos y proseguirá con todos los mecanismos que la ley le confiere para interponer las acciones necesarias en la vía administrativa y judicial”.