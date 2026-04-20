Semana inició calientísima, ¿seguirá así o se rajará el cielo?

Este inicio de la semana estará marcado por condiciones calurosas en gran parte del país, acompañadas de vientos alisios moderados que se mantendrán hasta este martes.

Sin embargo, a partir del miércoles comenzará a sentirse con mayor fuerza la típica transición hacia la época lluviosa, un comportamiento habitual de finales de abril. Este cambio favorecerá el ingreso de humedad, especialmente hacia el Pacífico y el Valle Central.

Transición hacia la época lluviosa comienza a sentirse en el país. (Canva/Canva)

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Lluvias de tarde marcarán el resto de la semana

Como resultado de esta transición, se prevé un aumento en las precipitaciones vespertinas, principalmente en el Pacífico, el Valle Central y también en Guanacaste, donde podrían presentarse aguaceros acompañados de tormenta.

Mientras que en Limón y en la zona norte tendrán un patrón distinto: se esperan lluvias únicamente en zonas montañosas durante las tardes, mientras que las áreas costeras y llanuras mantendrán condiciones entre poco y parcialmente nubladas.

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Así estará el tiempo en la semana

En las mañanas predominará el cielo poco nublado en el Pacífico y el Valle Central, con vientos entre débiles y moderados. En el Caribe y la zona norte se presentará nubosidad de poca a parcial.

Para las tardes a partir del miércoles se anticipan posibles lluvias y aguaceros con tormenta en el Pacífico Central y Sur, así como en el Valle Central y Guanacaste. En el Caribe y la zona norte habrá nubosidad variable y lluvias en sectores montañosos.

Finalmente en la noche se mantendrán condiciones de poco a parcialmente nublado en el Pacífico Norte y el Valle Central, con vientos moderados hasta este martes. A partir del miércoles en adelante, podrían presentarse lluvias en las primeras horas de la noche en varias regiones del país. El Caribe y la zona norte seguirán con cielo parcialmente nublado.