Sospechoso de usar su motocicleta para abusar de mujeres ciclistas pasará 3 meses encarcelado

El hombre que fue detenido como sospechoso de utilizar su motocicleta para abusar sexualmente de varias mujeres que andaban en bicicleta, estará fuera de las calles por un buen tiempo.

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Así lo dio a conocer el Ministerio Público, el cual informó que el sujeto apellidado Navarrete Madrigal deberá cumplir tres meses de prisión preventiva como sospechoso del delito de abuso sexual.

La medida cautelar fue ordenada por el Juzgado Penal de la provincia, el pasado viernes 17 de abril, mismo día en que fue detenido por el OIJ, pero fue dada a conocer por el Ministerio Público hasta este lunes.

El sospechoso fue detenido el pasado viernes en Santo Domingo de Heredia. Foto OIJ. (Cortesía/Cortesía)

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De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos por los que Navarrete es investigado habrían ocurrido desde enero de este año en la localidad de Santo Domingo de Heredia.

“Se presume que el imputado viajaba en una motocicleta, lo cual le permitía acercarse a mujeres ciclistas y tocarles los glúteos”.

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Trascendió que el sospechoso estaría vinculado con al menos 7 casos, pero no se descarta que puedan haber más víctimas que aún no han denunciado los hechos.