Sucesos

Sospechoso de usar su motocicleta para abusar de mujeres ciclistas pasará 3 meses encarcelado

El sujeto apellidado Navarrete es vinculado con al menos 7 casos

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Por Adrián Galeano Calvo

El hombre que fue detenido como sospechoso de utilizar su motocicleta para abusar sexualmente de varias mujeres que andaban en bicicleta, estará fuera de las calles por un buen tiempo.

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Así lo dio a conocer el Ministerio Público, el cual informó que el sujeto apellidado Navarrete Madrigal deberá cumplir tres meses de prisión preventiva como sospechoso del delito de abuso sexual.

La medida cautelar fue ordenada por el Juzgado Penal de la provincia, el pasado viernes 17 de abril, mismo día en que fue detenido por el OIJ, pero fue dada a conocer por el Ministerio Público hasta este lunes.

Capturan a sospechoso de abusos sexuales a ciclistas
El sospechoso fue detenido el pasado viernes en Santo Domingo de Heredia. Foto OIJ. (Cortesía/Cortesía)

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De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos por los que Navarrete es investigado habrían ocurrido desde enero de este año en la localidad de Santo Domingo de Heredia.

“Se presume que el imputado viajaba en una motocicleta, lo cual le permitía acercarse a mujeres ciclistas y tocarles los glúteos”.

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Trascendió que el sospechoso estaría vinculado con al menos 7 casos, pero no se descarta que puedan haber más víctimas que aún no han denunciado los hechos.

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Sospechoso abuso sexual Heredia
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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