Sucesos

Cuerpos de emergencia rescataron a minero atrapado en túnel a 25 metros de profundidad

Cuerpo de Bomberos desplazó varias unidades al lugar del incidente

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Por Adrián Galeano Calvo

Este lunes en la mañana, el Cuerpo de Bomberos desplazó varias unidades a la comunidad de Abangares, en Guanacaste, con el fin de rescatar a un minero que habría quedado atrapado dentro de un túnel.

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El Cuerpo de Bomberos informó que la emergencia fue en la localidad de Las Juntas, específicamente en el túnel 4.

“Al parecer, la persona se ubica a 25 metros de profundidad. Estamos en ruta con unidades de primera respuesta y personal de la Unidad de Búsqueda y Rescate en Cavernas y Montañas de Bomberos”, señaló Bomberos.

Unidades extintoras de Bomberos y la de Materiales Peligrosos se desplazaron al sitio para analizar el derrame de diésel. Foto: Bomberos.
El hombre habría caído en una especie de pozo usado como mina. Foto Archivo. (Bomberos/Bomberos)

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Por su parte, la Cruz Roja indicó que el hombre habría caído en una especie de pozo de gran profundidad, utilizado aparentemente como mina.

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“De acuerdo con la información preliminar, se trata de un hombre a quien se le escucha pedir ayuda desde la superficie. Nuestro personal se mantiene en ruta y al arribo iniciará las labores de valoración y rescate”, detallaron.

Poco después, la Cruz Roja confirmó el rescate:

“Con apoyo de Bomberos, se extrae al paciente y se traslada en este momento en condición crítica a la Clínica de Abangares”, informaron.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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