Señor afectado por inundación: “Estaba descansando y de repente sentí agua en mi cama” (Videos)

El descanso de don Juan Acosta Solano fue interrumpido por una inundación que prácticamente se apoderó de toda su vivienda. Él fue uno de los tantos afectados por las lluvias que golpearon a Florencia de San Carlos en las últimas 24 horas.

“Empezó a llover alrededor de las tres de la tarde (del martes), yo estaba descansando y de repente sentí agua en la cama. Todo estaba inundado, el agua se metió por todo lado, el torrente era tan fuerte que dobló la puerta y se metió el agua, con arena y todo”, contó Acosta.

En ese momento el señor solo acató abrir la otra puerta de su casa para que la corriente la cruzara por completo y no se siguiera acumulando; sin embargo, el daño ya estaba hecho.

Don Juan tuvo que salir de su casa aunque en un principio no quería hacerlo. Foto Edgar Chinchilla.

“Logré abrir la otra puerta para que saliera un poco el agua, pero perdí toda la ropa, algunos electrodomésticos y otras cosas” añadió.

Don Juan dijo que no solo él sufrió los estragos de la inundación, pues uno de sus vecinos se quedó sin portón debido a que el agua lo arrastró y despedazó por completo.

“La Cruz Roja me ayudó a salir, pero yo no quería porque estaba sacando el agua. Los cruzrojistas llegaron como a las nueve de la noche y me dijeron que tenía que evacuar porque esto se iba a poner peor”, narró.

Rescatados

Don Juan fue una de las cinco personas que la Cruz Roja tuvo que rescatar debido a que la inundación las dejó atrapadas dentro de sus viviendas.

Así lo contó el cruzrojista Eder Molina, quien explicó que empezaron a atender incidentes a partir de las 3 de la tarde del martes, especialmente en los sectores de Pénjamo, Ron Ron y Santa Rita, en el distrito de Florencia.

“Fue bastante compleja la labor, a nivel institucional se tuvo que repartir el personal en todos los lugares, se trabajó con vehículos operativos y ambulancias básicas, un total de 15 a 20 personas.

La calle en Santa Rita de Florencia se convirtió en un río. Foto: Edgar Chinchilla

“Finalizamos en el sector de Santa Rita con la extracción de cinco personas que estaban atrapadas por el río y hubo once que no quisieron salir, incluyendo dos menores de edad”, detalló Molina.

Afortunadamente ninguna persona tuvo que ser llevada a un centro médico.

La Comisión Nacional de Emergencias informó que en las últimas horas se registraron 48 incidentes producto de las lluvias, 32 de esos en San Carlos.