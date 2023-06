Señor al que motociclista le quebró la mandíbula de una patada: “Que lo perdone Dios, yo no”

El sospechoso fue detenido en Sabanilla de Montes de Oca. Foto OIJ.

Lenta y muy dolorosa, así ha sido la recuperación de un señor de apellido Landa, a quien le quebraron la mandíbula por una salvaje patada en la cara, la cual le fue propinada, en apariencia, por un motociclista de apellidos Espinoza Varela.

Como si el dolor físico no fuera suficiente, este hombre también debe cargar con la indignación y la preocupación que siente tras enterarse de que el sospechoso de dicha agresión se encuentra libre, pese a que inicialmente le habían dictado dos meses de prisión preventiva.

“Nosotros queremos que se haga justicia por lo que me hizo, por eso es que nos sentimos preocupados de que el juez o la jueza lo haya dejado salir”, dijo Landa.

Esta información también fue confirmada a La Teja por el Ministerio Público, el cual informó que recientemente se hizo un cambio de medida cautelar para Espinoza, al parecer como resultado de una apelación.

LEA MÁS: ¡Salvajada en carretera! Buscan a motociclista que de una patada le quebró la quijada a conductor

“La Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José informó que, según su sistema de gestión de casos, el imputado de apellidos Espinoza Varela se encuentra cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliar con monitoreo electrónico”, dijo la Fiscalía.

La pesadilla inició el pasado miércoles 17 de mayo, cuando la víctima, quien es dueña de una venta de mariscos, llegó con su camión a entregar producto a una venta de ceviche en Sabanilla de Montes de Oca. Afuera de ese local fue donde ocurrió la salvaje agresión.

Volvió a hablar

La patada que Landa recibió en la cara terminó causando graves daños en su mandíbula, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por al menos cuatro médicos, quienes participaron en una delicada operación que duró casi cuatro horas.

Salvajada de motociclista contra camionero

“Me operaron la mandíbula porque tenía dos fracturas, me pusieron platinas con dos pines a cada lado, la operación la hicieron a lo interno. Lo que no pudo es comer todavía, solo dieta líquida y comida blanda como puré”, detalló.

Según contó el señor, esa cirugía se la realizaron el mismo 17 de mayo, pero fue hasta el pasado miércoles 7 de junio que pudo empezar a hablar de nuevo, aunque con mucha dificultad.

“Ya puedo hablar más fluido, el viernes pasado estuve en el forense, me valoró y me dio un mes más de incapacidad y se lo pasó al juez. La semana pasada no pude ir a la Fiscalía porque aún no podía hablar con fluidez, ya esta semana me voy a presentar a declarar”, contó.

Landa dijo que de momento aún no sabe por qué cambiaron la medida cautelar de Espinoza, pero es una situación que le preocupa a él y a su familia.

No lo chocó

Inicialmente se dijo que el motociclista habría agredido a Landa porque este último, sin ninguna intención, habría chocado la moto con su camión al echar reversa, pero el afectado aclaró que eso no fue lo que sucedió.

Según el señor, su camión cuenta con una alarma para detectar los objetos que están detrás, por lo que logró detenerse 30 centímetros antes de golpear la moto, por lo que no le produjo ningún daño.

LEA MÁS: Encarcelan a motociclista sospechoso de quebrarle quijada a señor de una patada

“A los cinco minutos salió de una panadería el dueño de la moto y preguntó que de quién era el camión, le dije que era mío, y fue ahí cuando empezó a ofenderme y a decirme que él había visto que yo le choqué la moto, pero le dije que en ningún momento la choqué“.

Al parecer, el motociclista le dijo a Landa que iban a tener que arreglar por las buenas o por las malas, pero el señor no se la quiso jugar y trató de llamar a un tráfico.

“Yo me senté en la acera y le enseñé que la moto no tenía nada, en eso me agaché para explicarle que si hubiera chocado la moto estaría rayada o así, y fue ahí cuando sentí golpe. Yo me desmayé, pero me hice fuerte para no caerme, yo trataba de verlo, pero todo me daba vueltas”, contó.

Landa dijo que recuerda lo último que dijo el motociclista antes de irse: “Ya me cobré lo que le hiciste a mi moto, no quisiste por las buenas, por las malas me cobré lo que me debes”.

Este fue el momento en el que Landa recibió la brutal patada.

No lo perdona

Espinoza fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el pasado viernes 19 mayo en barrio Sinaí, en Sabanilla de Montes de Oca, y cuando el hombre era custodiado por los agentes dio declaraciones a Telenoticias, pidiéndole perdón a Landa y diciendo que cometió la agresión porque no se encontraba en un buen momento.

LEA MÁS: Detienen a motociclista sospechoso de quebrarle la quijada a un señor de una patada

Sin embargo, esa especie de disculpa no fue bien recibida por el afectado y su familia.

“Nosotros no (aceptamos esas disculpas), mi abogado me asesoró y la verdad que lo perdone Dios, yo no, porque aquí lo que queremos es que se haga justicia y son los jueces los que tienen que hacerlo”.

Landa dijo que esa brutal agresión no solo lo ha afectado de forma física y anímica, sino que también llegó a repercutir de forma negativa en el negocio de su familia.

“Yo tuve que desistir de todos mis compromisos, reuniones y actividades de trabajo, eso nos ha perjudicado mucho, porque nosotros distribuimos mariscos y tenemos muchos clientes y yo tuve que colgar el teléfono porque no podía hablar con ellos”.