Sucesos

Sicarios desataron brutal balacera frente a vivienda en Alajuelita y hombre murió minutos después

Sicarios en moto lo atacaron durante la madrugada y escaparon del sitio

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Por Alejandra Morales

Un hombre de apellido Campos, de 27 años, fue asesinado de múltiples balazos cuando se encontraba frente a una vivienda en urbanización Las Bellotas, en Alajuelita.

La agresión ocurrió a las 2:48 a. m. de este jueves 7 de mayo.

Según la información preliminar, la víctima estaba afuera de una casa cuando pasó una motocicleta con dos hombres a bordo.

En apariencia, el acompañante sacó un arma de fuego y comenzó a dispararle en varias ocasiones.

Campos recibió impactos de bala en el abdomen, piernas y glúteos.

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Sicarios en moto lo atacaron durante la madrugada y escaparon del sitio en urbanización Las Bellotas en Alajuelita. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Tras el ataque, el hombre fue trasladado en un vehículo particular hasta la clínica Solón Núñez; posteriormente, lo remitieron al Hospital San Juan de Dios, donde fue declarado sin signos vitales.

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Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI) llegaron al lugar del tiroteo y ubicaron casquillos y otras evidencias importantes para la investigación.

El caso continúa bajo investigación para determinar el motivo del ataque y dar con los responsables.

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Camposurbanización Las Bellotas, en Alajuelita
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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