Sicarios desataron brutal balacera frente a vivienda en Alajuelita y hombre murió minutos después

Un hombre de apellido Campos, de 27 años, fue asesinado de múltiples balazos cuando se encontraba frente a una vivienda en urbanización Las Bellotas, en Alajuelita.
La agresión ocurrió a las 2:48 a. m. de este jueves 7 de mayo.
Según la información preliminar, la víctima estaba afuera de una casa cuando pasó una motocicleta con dos hombres a bordo.
En apariencia, el acompañante sacó un arma de fuego y comenzó a dispararle en varias ocasiones.
Campos recibió impactos de bala en el abdomen, piernas y glúteos.
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Tras el ataque, el hombre fue trasladado en un vehículo particular hasta la clínica Solón Núñez; posteriormente, lo remitieron al Hospital San Juan de Dios, donde fue declarado sin signos vitales.
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Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI) llegaron al lugar del tiroteo y ubicaron casquillos y otras evidencias importantes para la investigación.
El caso continúa bajo investigación para determinar el motivo del ataque y dar con los responsables.