Sicarios en motocicleta acribillan a hombre frente a su casa en Siquirres

Un hombre de apellidos Salazar Sojo, de 32 años, fue asesinado a balazos frente a su casa en San Rafael de Siquirres, en un ataque armado ocurrido la noche de este lunes 25 de mayo.

La agresión fue reportada cerca de las 9 p. m. y dejó una escena marcada por la violencia frente a la vivienda de la víctima.

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Ataque armado ocurrió la noche de este lunes en San Rafael de Siquirres, las autoridades buscaron evidencias en el sitio. Foto: Archivo GN, ilustrativa

Ataque ocurrió frente a la casa

“Los hechos habrían ocurrido frente a la vivienda. En la zona se habría presentado una balacera y oficiales de la Fuerza Pública se trasladaron al sitio, encontraron al hombre en la vía pública y lo llevaron al CAIS de Siquirres”, indicaron en la oficina de prensa del OIJ.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el hombre fue declarado fallecido en el centro médico.

Salazar recibió impactos de bala en el pecho, el brazo izquierdo y la espalda.

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Sospechosos huyeron en motocicleta

De acuerdo con la información preliminar, los sospechosos llegaron a bordo de una motocicleta y fue el acompañante quien se bajó para dispararle a la víctima.

Tras cometer el ataque, ambos escaparon del lugar.

En la escena, las autoridades decomisaron varios casquillos de arma calibre 9 milímetros, evidencia que ahora forma parte de la investigación judicial.

El 24 de mayo anterior mataron a otro hombre de apellido Moreno, de 31 años, en Reventazón de Siquirres, Limón, también en la vía pública.