El video del asesinato de Camilo Rodríguez dejó en evidencia un escalofriante detalle que fue explicado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ): los sicarios no se conformaron con dispararle una vez desde su motocicleta, sino que rodearon el vehículo para atacarlo también desde el otro costado.

Las imágenes de una cámara de seguridad muestran la maniobra que realizaron los dos gatilleros durante el homicidio del periodista, ocurrido en la ruta 32, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, explicó a los medios presentes que este comportamiento no es común en los ataques cometidos por sicarios que viajan en motocicleta, pues generalmente disparan contra la víctima y escapan rápidamente.

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Sin embargo, en este caso los asesinos hicieron algo diferente: atacaron desde ambos lados del automóvil para asegurarse de que el comunicador quedara sin vida.

16/11/2026 Sobre la ruta 32 Muerte de Camilo Rodríguez. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Video confirma la maniobra que explicó el OIJ

La grabación permite observar cómo los dos sujetos que viajaban en motocicleta se acercaron al pick-up rojo en el que se encontraba Rodríguez.

Los gatilleros se colocaron inicialmente del lado del conductor y dispararon hacia el interior del vehículo.

Lo que ocurrió después es precisamente el detalle que llamó la atención de las autoridades judiciales.

En lugar de huir inmediatamente después de la primera descarga, los asesinos rodearon el automóvil y se desplazaron hasta el costado del acompañante.

Una vez ubicados del otro lado, volvieron a disparar contra el periodista.

Esta secuencia, captada por la cámara de seguridad, coincide con la explicación brindada por Muñoz sobre la intención de los atacantes de asegurarse de la muerte de Rodríguez.

De acuerdo con lo explicado por el funcionario judicial, se trata de una maniobra poco habitual, ya que en muchos ataques de este tipo los gatilleros disparan desde un solo costado y escapan.

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En este caso, por el contrario, los responsables se tomaron el tiempo de cambiar de posición para realizar una segunda descarga.