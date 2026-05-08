¿Siente más calor de la cuenta? Estas son las razones del intenso bochorno

El ingreso de una masa de aire con menor contenido de humedad y el aumento de los vientos alisios son las principales razones por las que este viernes 8 de mayo muchas personas sienten un calor más intenso en diferentes puntos del país.

Así lo informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), entidad que explicó que durante los próximos días se prevé una disminución general en la humedad del ambiente, especialmente hacia el fin de semana.

Estas condiciones favorecerán un ambiente más seco en varias regiones del país y, por ende, una disminución en la ocurrencia de lluvias, principalmente en el Valle Central y el Pacífico Norte.

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Cambios en el tiempo generan ambiente más seco en varias regiones. (Canva)

¿Cuándo volverán las condiciones más húmedas?

Según el pronóstico del IMN, para la segunda semana de mayo del 2026 se podría presentar una transición hacia condiciones más húmedas, por lo que las lluvias volverían a aumentar de manera gradual.

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Además, los expertos analizan un posible cambio en la dirección predominante del viento, pasando del este hacia el suroeste desde este viernes.

Para inicios de la próxima semana se espera nuevamente un incremento en los vientos alisios, acompañado de un aumento paulatino de la humedad disponible.

Pese a las condiciones más secas, el Pacífico Central y Sur podrían presentar lluvias y tormentas eléctricas aisladas durante las tardes.

Mientras tanto, en el Caribe y la zona norte se prevén lluvias matutinas, especialmente en sectores montañosos donde podrían ser más significativas.