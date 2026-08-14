Sin rastro de Reinaldo: así enfrentan los rescatistas otro día de búsqueda en el Chirripó

La búsqueda de Reinaldo Pineda Lizano, de 58 años, continúa este viernes en las montañas del Parque Nacional Chirripó.

Los rescatistas se enfrentan a condiciones climáticas especialmente difíciles y, hasta ahora, no han encontrado ningún rastro del turista desaparecido.

Desde las 3 a. m. de este viernes 14 de agosto, nuevo personal de la Cruz Roja ingresó al parque para incorporarse al operativo y relevar a los primeros equipos que habían permanecido durante las horas anteriores en las labores de búsqueda.

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Búsqueda de Reinaldo Pineda en el Chirripó

Los cruzrojistas que asumieron el nuevo turno se sumaron al rastreo en diferentes sectores de la montaña, mientras continúa el esfuerzo por localizar a Pineda.

Los rescatistas han tenido que trabajar bajo lluvia, fuertes vientos e incluso granizo, condiciones que dificultan el desplazamiento y el rastreo en una zona montañosa como el Chirripó.

Reinaldo Pineda Lizano, de 58 años, visitaba por primera vez el cerro Chirripó cuando desapareció el lunes 10 de agosto del 2026. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

A pesar de estas dificultades, los equipos continúan recorriendo los sectores definidos dentro del operativo para tratar de encontrar alguna señal que permita determinar dónde se encuentra Reinaldo.

Hasta la mañana de este viernes, no se había encontrado ningún rastro del hombre.

Reinaldo fue visto por última vez la mañana del lunes 10 de agosto anterior, cuando se separó del grupo con el que realizaba el recorrido por el Chirripó.