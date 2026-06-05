Sistema con potencial ciclónico podría reforzar las lluvias en Costa Rica este fin de semana

Los aguaceros podrían intensificarse durante este fin de semana debido a un sistema que se desarrolla en el Pacífico y que mantiene potencial para evolucionar a ciclón tropical en los próximos días.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el fenómeno presenta un 70% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en los próximos siete días y un 10% de posibilidad durante las próximas 48 horas. En caso de desarrollarse, alcanzaría inicialmente la categoría de depresión tropical.

Así lo explicaron en el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

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Meteorólogos vigilan sistema con potencial de desarrollo en el Pacífico. (ChatGPT/Generada con IA)

No se dirigiría hacia Costa Rica

Según los análisis realizados por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) y la modelación numérica consultada, la trayectoria prevista para este sistema se mantendría alejándose del territorio nacional.

Sin embargo, los expertos advierten que sí podría tener efectos indirectos sobre las condiciones atmosféricas del país.

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Más humedad y aguaceros

El IMN explicó que este sistema podría reforzar la Zona de Convergencia Intertropical, favoreciendo un flujo constante de humedad desde el océano Pacífico hacia Costa Rica.

Bajo este escenario existe una alta probabilidad de que se presente un ambiente muy lluvioso entre este sábado y el próximo lunes.

Las precipitaciones más intensas se esperan principalmente en las regiones del Pacífico, aunque también podrían extenderse a sectores de la Zona Norte, el Caribe y las partes altas del Valle Central.

En menor medida, las lluvias también podrían alcanzar zonas bajas del Valle Central.

Vigilancia constante

Las autoridades meteorológicas mantienen un monitoreo permanente de la evolución de este sistema.

El IMN indicó que continuará informando oportunamente sobre cualquier cambio que pueda representar una variación en los efectos esperados para Costa Rica.

Por ahora, la principal recomendación es mantenerse atentos a los reportes oficiales, especialmente en aquellas regiones donde los suelos ya presentan altos niveles de saturación debido a las lluvias de los últimos días.