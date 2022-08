Sobreviviente de explosión en Pops regresó al lugar de la tragedia

Karina Alvarado junto al bombero Eduardo Villalobos, a quien considera su ángel. Foto tomada de Facebook.

Karina Alvarado, de 23 años y sobreviviente de la explosión en la Pops en La Ceiba de San Isidro, en Alajuela, regresó al lugar donde ocurrió la tragedia para reunirse con uno de sus “ángeles”.

Luego de pasar 20 días internada tras la explosión, ocurrida el pasado 16 de julio, Karina fue dada de alta del Hospital del Trauma la tarde del jueves y este viernes visitó el local donde trabajaba.

En ese lugar, Alvarado, quien es mamá de un bebito de 2 años, se reunió con el bombero Eduardo Villalobos, quien se convirtió en una persona muy especial para ella tras la explosión del cilindro de gas de óxido nitroso. Así lo contó Karina en una publicación que hizo en su Facebook.

“Después de la tormenta viene la calma, agradezco lo bueno que me dejó esa tormenta, amistades únicas que sé que están para mí siempre, en especial la suya, Eduardo”.

Daños que dejó la explosión del cilindro de gas de óxido nitroso usado para hacer crema chantillí en la Pops de La Ceiba, Alajuela. Fotos: Alejandra Portuguez

“Nunca voy a olvidar la manera en que nos conocimos, tal vez no fueron las mejores circunstancias, pero me alegra compartir con usted después de la tormenta”, escribió Alvarado.

Karina también dijo que Eduardo es su paramédico favorito por todo lo que él ha hecho por ella y por el constante apoyo que le ha dado desde el día del accidente.

“Eres una persona increíble y de admirar, tienes algo especial que te vuelve único, me siento afortunada de tener tu amistad, le pido a Dios que no se pierda, porque hemos creado algo muy bonito y espero seguir creando recuerdos así. Gracias por ayudarme en mi peor momento y después de él sé que vienen cosas mejores y espero que estés ahí, como has estado hasta el momento, gracias de verdad”.

Tras su salida del hospital, Karina deberá de seguir con un proceso de citas para que siga con la recuperación -que es lenta- pero que podrá llevar en casa, al lado de su familia y de su bebito a quien extrañaba mucho.