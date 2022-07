Sobreviviente de explosión en Pops: “Creo que la Virgen de los Ángeles me salvó” (Video)

Karina Alvarado, de 23 años, no pierde la sonrisa ni su espíritu de lucha, pues todos los días da la batalla para salir adelante luego de la explosión en la Pops en La Ceiba de San Isidro Alajuela.

Ella es mamá de un bebé que pronto cumplirá 2 años y asegura que además de él, Dios y la Virgen de Los Ángeles fueron su fortaleza para salir de los escombros.

“Siento que aparte de Dios y mi hijo min otra fortaleza fue la Virgen de Los Ángeles. Creo que la Virgen de Los Ángeles me salvó”.

“Tengo una cadenita que mi mamá me regaló, no salgo de mi casa sin ella, siempre la andaba... En mi trabajo no podía andar ningún tipo de bisutería, entonces la guardé en el bolso, siempre he sido muy devota a la Virgen de Los Ángeles y siento que me pude poner de pie y salir porque ella fue madre, sabía que podía hacerlo, tenía las fuerzas necesarias para poder salir de ahí”, expresa la valiente joven.

Karina Alvarado es una fiel creyente y asegura que solo Dios y la Virgen de los Ángeles le dieron fuerzas. Foto: Mayela López (Mayela Lopez)

Karina está internada en el Hospital del Trauma del INS, en La Uruca, donde recibe curaciones por las quemaduras que sufrió durante la explosión.

Asegura que agosto es un mes muy especial para ella, primero por ser el día de la Virgen el 2 de agosto, porque su hijo, mamá y papá cumplen años, además su hermana mayor cumplirá este miércoles... A todos les quisiera haber celebrado, pero esta consciente que debe recuperarse para celebrar juntos la vida.

Karina Alvarado lleva la cadena de la Virgencita que le regaló su mamá y que ese día la acompañaba. Foto: Facebook

Ella sufrió quemaduras en las piernas y aunque las curaciones son dolorosas, confía en que pronto estará en su hogar. Desea con todas sus fuerzas poder abrazar de nuevo a su bebé.

La explosión ocurrió el sábado 16 de julio anterior a las 7:03 p.m. un cilindro de gas óxido nitroso usado para hacer crema chantillí.