Sorprenden a cinco hombres que viajaban en lancha con importante cargamento de droga

El OIJ informó que los detenidos son tres colombianos y dos costarricenses

Por Adrián Galeano Calvo

Cinco hombres fueron sorprendidos por las autoridades cuando viajaban en una embarcación en la que transportaban un importante cargamento de droga, que podría superar una tonelada.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual informó que este fue el resultado de un operativo antidrogas realizado la tarde de este jueves, en el que contaron con apoyo de autoridades estadounidenses y colombianas, así como del Grupo de Operaciones Especiales de Guardacostas.

Los sospechosos son tres colombianos de apellidos Orocio, de 44 años; Montaño, de 38; y Cortés, de 39; y dos costarricenses de apellidos López, de 27 años, y Contreras, de 48.

“Las diligencias relacionadas con este caso iniciaron días atrás, luego de que los agentes del OIJ de Quepos obtuvieran información que indicaba que, al parecer, varios sujetos trasladarían un cargamento de estupefacientes desde las costas colombianas hacia Costa Rica”, informó el OIJ.

Agentes del OIJ y Guardacostas interceptaron el jueves en altamar una embarcación con 49 bultos y 1.470 paquetes de presunta droga cerca de Punta Llorona, en Sierpe de Osa. Fotografía:
El cargamento de droga superaría la tonelada. (OIJ/Cortesía)

Este jueves, con la cooperación del Grupo de Operaciones Especiales de Guardacostas, el OIJ se interceptó la embarcación en mar abierto, cerca del sector de Punta Llorona, en Sierpe de Osa, Puntarenas.

“Tras esta acción policial, se decomisaron 49 bultos con aproximadamente 1.470 paquetes rectangulares de supuesta droga, presumiblemente clorhidrato de cocaína”.

Finalmente, los sospechosos fueron puestos a la orden de la Fiscalía de Flagrancia de Ciudad Neilly para que se determine su situación jurídica.

