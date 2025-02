Sospechoso de homicidio de primos dijo que dueño de bar le haría algo terrible si testificaba

12/02/20025 Heredia. Bar, 50 metros al oeste de la UNA, donde se dio el macabro hallazgo, dentro de una una fosa, los cuerpos de dos primos que estaban desparecidos desde desde el pasado 6 de febrero. foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Uno de los cinco sospechosos por el homicidio de los primos Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca, dijo que el dueño del bar donde estos fueron enterrados, amenazó con matarlo si testificaba sobre lo que había pasado ahí.

Así lo revela la declaración dada a las autoridades por el hombre apellidado Palacios, la cual se encuentra en el expediente judicial del caso, del cual La Teja tiene copia.

“Yo quise irme, pero Jean (dueño del bar) no me dejó, me dijo que yo estaba involucrado y me amenazó, me dijo que si yo testificaba, en la cárcel o afuera me iba a matar, después de la amenaza me pidió que le ayudara a limpiar”, declaró el sospechoso.

En ese mismo documento, Palacios cuenta que ese 6 de febrero llegó a trabajar al bar Dude´s, en Heredia centro, y que en ese lugar se dio un altercado entre un amigo de los primos apellidado Madrigal y uno de los guardas apellidado Guzmán, pues este era el nuevo novio de la expareja de Madrigal, una mujer apellidada Gutiérrez.

Según el imputado, Jorge le habría dicho a su amigo y a Guzmán que arreglaran las cosas peleando, pero al final, dicho pleito no se dio y el amigo de los primos fue sacado del bar por Jean Franco Segura Gómez, sospechoso que permanece en fuga.

Luego de que Madrigal se fue del lugar, Palacios contó que al bar llegaron unos “amigos del jefe” y fue ahí cuando Segura habría dicho que alguien saldría muerto.

De acuerdo con lo dicho por el sospechoso, a eso de la 1:30 a.m., al parecer, Jorge empezó a amenazar al dueño del bar y luego agarró de la camisa a uno de los amigos de este, lo que detonó una pelea.

Jean Franco Segura Gómez, dueño del bar habría huido a Nicaragua.

En medio de ese enfrentamiento, según Palacios la “cuadrilla” de Segura atacó a golpes a Jorge, mientras que otro sujeto apuñaló en el cuello a Carlos, quien supuestamente estaba dormido en la barra.

Palacios dijo que él no participó en el pleito y que lo único que hizo fue esconderse detrás de la barra, pues estaba muy asustado. Finalmente, la cuadrilla se fue como a las 4 a.m., del 7 de febrero.

Poco después fue cuando Palacios recibió la supuesta amenaza de Segura, por lo que se tuvo que quedar en el bar limpiando hasta las 6 a.m.

“No pude interponer ningún tipo de denuncia porque temía por mi vida, quiero dejar claro que yo no trabajaba para Jean, pero él sí me había ofrecido dar trabajo”.

Por este caso, las autoridades detuvieron a Palacios, al guarda de apellidos Guzmán y a su pareja apellidada Gutiérrez, así como a otro empleado del bar, de apellidos Bonilla.

De estos, solo Palacios está cumpliendo tres meses de prisión preventiva, pues a Gutiérrez y a Guzmán les impusieron la medida arresto domiciliario; mientras que Bonilla quedó libre, pero sujeto al proceso judicial.

Además, las autoridades siguen tras la pista de Jean Franco Segura Gómez, dueño del bar que está en fuga y que habría escapado a Nicaragua.