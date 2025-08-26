Sospechoso de prostituir a hombres en el centro de San José fue detenido

Capturan a sospechoso de prostituir a hombres en sala de masajes en San José. (OIJ/Cortesía)

Un hombre fue detenido como sospechoso de prostituir a hombres en el centro de San José.

Los agentes de la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), detuvieron al sospechoso la tarde de este martes en el centro de San José.

Se trata de un hombre de 64 años, sospechoso de cometer el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

Según las investigaciones de los agentes judiciales, el imputado, en apariencia, reclutaba a hombres, en su mayoría extranjeros, a quienes luego aparentemente tenía en condición de prostitución.

Según el informe, desde hace varios años el sujeto habría utilizado una sala de masajes, ubicada cerca de las instalaciones de la Junta de Protección Social (JPS), como fachada para encubrir sus presuntos delitos.

La investigación por este caso empezó en enero y, luego de meses de seguimiento, los agentes lograron reunir pruebas que evidenciarían el presunto delito.

Este martes, los investigadores hicieron allanamientos simultáneos en un local comercial y en una vivienda en Hatillo 6, donde además de decomisar evidencia, se logró rescatar a cuatro de las supuestas víctimas, quienes recibieron toda la atención y apoyo necesario.

El detenido fue trasladado a las celdas judiciales y será presentado ante el Ministerio Público, para que en las próximas horas se defina su situación jurídica.