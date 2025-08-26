Despiadados se confundieron y vieron a jovencita de 18 años como una amenaza, la torturaron y la mataron

Viviana Delgado Ortiz, de 18 años, fue víctima de dos despiadados que la atacaron hasta la muerte al considerarla una amenaza.

Así lo determinó el Ministerio Público, al llevar este caso a juicio y lograr justicia por esta muchacha.

“Ambos creyeron erróneamente que la víctima era una colaboradora de la Policía y que trabajaba para una investigación relacionada con temas de droga”, señalaron en la Fiscalía.

Los responsables son dos sujetos de apellidos Rojas Ponce y Gutiérrez Contreras, quienes pasarán los próximos 35 años en la cárcel al ser hallados responsables de esta cruel muerte.

La sentencia la impusieron los jueces del Tribunal Penal de Limón, al encontrarlos culpables de homicidio calificado.

Viviana Delgado Ortiz, de 18 años, fue asesinada por dos hombres que la confundieron con ser informante de la Policía. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

“Al parecer, los hombres idearon un plan para acabar con la vida de la ofendida, valiéndose del grado de confianza que existía entre ellos, ya que, supuestamente, la mujer frecuentaba la casa de estos, en barrio La Unión, en Bribrí, Limón”, informaron en prensa del Poder Judicial.

El vil ataque contra la joven sucedió el martes 28 de marzo del 2023, cuando los sujetos aprovecharon que la joven llegó a la casa, se abalanzaron contra ella, la tomaron por el cuello y haciendo uso de una piedra la golpearon por detrás de la cabeza.

“Gutiérrez, aparentemente, colocó una camisa dentro de la boca de la agraviada, utilizándola como mordaza, y entre ambos le pusieron una faja de tela alrededor del cuello para luego asfixiarla”, señalaron en el Poder Judicial sobre el cruel ataque contra la víctima.

Rojas Ponce (izquierda) y Gutiérrez Contreras, fueron condenados a 35 años de prisión por el asesinato de la joven indígena Viviana Rocío Delgado Ortíz. (Christian Montero/Foto: cortesía)

Como resultado de las acciones supuestamente desplegadas por los sentenciados le causaron a la víctima varias heridas, así como la asfixia por estrangulación, las cuales le ocasionaron la muerte en el sitio.

De acuerdo con el resultado de la autopsia, la mujer presentaba un fuerte golpe en el rostro, con fractura de nariz, también tenía quebradura en el cráneo y fue herida de puñal a nivel del abdomen.

